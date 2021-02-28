港超聯　尼迪利宣布掛靴　晉峰一役成告別戰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）尾場晉峰對理文的賽事前，理文宣布陣中法國前鋒尼迪利將結束18年職業球員生涯，今仗港超聯賽事亦成為此子掛靴前的告別戰。

現年36歲的尼迪利是理文歷來最多產的射手，自2019年由泰超警察特羅加盟，期間為球隊於各項賽事上陣37場攻入22球，並貢獻7個助攻，是2018/19年度「菁英盃」冠軍功臣之一。2019/20球季他為理文貢獻18個入球，帶領球隊以聯賽第四名完成球季，兼且首奪「亞協盃」資格。

尼迪利過去18年都貢獻在足球事業，但近年的各種經歷，令他想日後多點時間伴家人。問及有沒有不捨感覺，他坦言：「在生涯的最後一場比賽，感覺總會有點不一樣。但我會為自己18年的努力而自豪，不留遺憾。因為我每一次踏進球場，我總是毫無保留的作戰，而且每一個入球都成為我美好的回憶！」

他又相信理文日後會更加強大：「我真的非常感激理文這個大家庭，在這兩年多期間，大家都待我像家人般，一起相處的時間真的非常愉快。理文這兩年間的成長相信大家都有目共暏，我們一直進步，這全賴球隊上下每一個人，球迷亦不例外。能夠與球隊奪得亞協盃的資格絕對是我的榮幸，期望理文能夠於亞協盃中奪得好成績。在此我亦希望理文將來發展得更好，贏得一個又一個的獎盃！」

尼迪利退役後，理文將有空間再引入外援，有傳球隊已經將目光放在曾效力傑志及東方龍獅的西班牙前鋒洛迪古斯身上。