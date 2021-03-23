女重獲東奧團體資格　江旻憓第一時間感謝教練

香港體壇傳來喜訊！香港女子重劍隊周二（23日）取得亞大區的東京奧運團體賽及3個個人賽席位，將與男子花劍隊一起歷史性登上體壇最高殿堂！

東奧的每項劍擊團體賽均有8個名額，其中，世界排名前4的國家或地區自動獲得入場券，第5至16名中排名美洲、歐洲、亞大區及非洲第1的隊伍亦可取得資格。由於團體賽資格附帶3個個人賽席位，各隊一直對此虎視眈眈。

儘管港隊未有出戰本周舉行的「重劍世界盃喀山站」，但因原本世界排名第6的南韓，於賽事4強擊敗世界「一姐」中國，升上世界前4，令港隊遞補成為亞大區「一姐」，歷史性取得東奧團體賽及3個個人賽席位！「微笑劍后」江旻憓（Vivian）得悉喜訊後，在社交媒體貼出一張與隊友佘繕妡、連翊希及朱嘉望的合照，寫道：「我們要去東京啦！謝謝你，Tavi（教練Octavian Petru Zidaru）！」

值得一提的是，香港男花隊去年亦以亞洲「一哥」的身份，鎖定東奧團體賽及3個個人賽席位，意味著劍擊隊已經獲得8張東奧入場券，超越單車隊及乒乓球隊成為東奧「大戶」。劍擊隊4月還會前往烏茲別克參加奧運外圍賽，力爭男重、女花、男、女佩的個人賽入場券。