迪基亞紅魔生涯倒數　經理人幫佢搵班落

曼聯上仗英超對白禮頓繼續起用甸恩軒達臣把關，迪基亞連續7場缺陣，加上之前傳出曼聯打算撤換門將班底，來季由甸恩軒達臣擔正，棄用迪基亞，令迪基亞團隊不得不搵後路，英國傳媒報道，迪基亞經理人已開始同歐洲各豪門接觸，希望搵班落。

迪基亞在曼聯效力10年，各項賽事上陣434場，而且佢現年只有30歲，守門員嚟講仲好年輕。不過佢自從2018世盃後水準大跌，經常派膠，喺佢手上失分愈嚟愈多，再唔係穩健門將，甸恩軒達臣上季外借錫菲聯成功冒起，今季回收後近期獲委以重任，表現亦對辦，令紅魔管理層決定換班。

迪基亞被棄用嘅另一重要理由，係佢人工太高，周薪37.5萬鎊英超頂薪，打破曼聯薪酬平衡，如果曼聯來季想簽入頂級球員，就要出售迪基亞；英國《每日郵報》報道，曼聯將一次過棄用迪基亞及羅美路，改由甸恩軒達臣擔正，再簽個副選門將，全面換班。

歐洲球市在疫情打擊下隊隊財困，早年成日想簽迪基亞嘅皇馬已經唔再提，巴黎聖日耳門又有個表現甚穩定嘅基羅拿華斯，據報曼聯打算開價5000萬鎊，要搵球會接手都唔容易。