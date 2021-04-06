【3X3籃球賽】贊助商：期待每年舉辦高規格賽事

一連五日的「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」圓滿結束，贊助商代表蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂感謝各單位的努力，為學界球員帶來一個精彩的賽事，相信他們會留下一個美好的回憶，「我們會繼續支持舉辦更多同類型賽事，期待每年有一個國際性規格的賽事帶給大家。」

2019年九龍灣零碳天地舉行的「香港3X3籃球節」後，蘇黎世保險再次支持本地三人籃球賽，更為是次賽事所有參賽球員於出賽期間提供額外意外保險贊助，讓球員能更安心作賽，盡情發揮。是次挑戰賽的決賽日使用國際標準比賽地板，為學生帶來嶄新和專業的比賽平台，許金桂樂見賽事報名反應熱烈，期望來年再接再厲，「三人籃球已是國際運動項目，而且也有自己一套規則，透過今次賽事，相信可以令這個新興運動變得普及。」他提議推動三人籃球由學校做起，在學校舉辦訓練課程，讓更多學生有機會接觸這個運動，「希望香港可以培育更多精英，未來派隊出戰國際賽。」

許金桂又大讚在兒童節舉行的「Fun Day 兒童籃球體驗營」別具意義，讓一班基層家庭兒童有機會認識新朋友、多做運動，「不是人人都有會所可以做運動，疫情下要帶小朋友落街『放電』不是容易的事，這個體驗營令他們重拾運動的興趣，對身心健康都有益處。」

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