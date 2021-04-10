港超聯　開齋波顯功架！查理史葛：已適應天氣

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）愉園與冠忠南區大演對攻戰，最終3比3賽和，其中今場正選身分出戰的「快活谷」中場查理史葛，以一記靚絕遠射攻破對手大門，終於攻入加盟球隊的處子球，成為搶分功臣，賽後他坦言預計到這個入球會來臨。

「之前對晉峰同東方都有試過遠中柱，周三（菁英盃決賽）射門又被救到，今次終於可以喺港超聯攞到士哥，係開心嘅，但今場比賽戰果先至係最重要；對球迷嚟講，3比3可能係可接受嘅賽果，但呢場係我哋想贏嘅比賽。」查理史葛賽後接受訪問時講到。這位前曼聯青訓球員，入球後接受隊友祝賀，更走到場邊，與中場好拍檔米基爾擺出愉園球員標誌性慶祝「甫士」，可見這個入球對的他意義，當然他亦不忘大口飲水補充水分。

與南區比賽當日，香港仔運動場氣溫最高去到26度，雖然不時有風，但陽光依然猛烈，這位過去一直在適應本地天氣的英格蘭中場，最終堅持戰至比賽最後一分鐘，算上周中「菁英盃」決賽對東方龍獅一戰，查理史葛一周內已經踢足3場90分鐘比賽，似乎適應香港這個新環境，對他而言已經不成問題：「今日都幾熱，但比起啱啱嚟到香港，我依家已經適應得好好多；平時我注意飲食營養，飲好多水，對自己現時狀態幾滿意。」