金東進擔任「藍鳥」副手　全因為李榮杓？

「我會話香港係一個對我意義好大嘅地方，當我喺職業生涯黃昏嘅時期，喺香港得到加盟傑志嘅機會，仲喺度展開咗一個新嘅旅程。」39歲的金東進（Kim），球員時代橫跨歐亞大陸贏盡錦標，退役後選擇在香港開始其教練生涯，雖然論榮譽兩者相距甚遠，但他卻對現況感相當滿足。

■圖/文：黃雋謙

「能夠喺對曼城嘅比賽入面，並且喺全世界最優秀嘅球員面前退役，真係好特別，尤其我冇預計過『哥帥』會為我送上印咗我個名嘅波衫，絕對係難以置信！」回想起2年前在傑志對曼城的告別戰中，接受名帥哥迪奧拿的祝福，現已成為傑志助教的前南韓國腳金東進，至今仍感津津樂道，也許在這場夢幻般的比賽，兼在逾2萬名觀眾見證下榮休，是最好不過的結局。

「踢而優則教」，一切看似順理成章，但金東進自言，成為教練其實在以往一直都不在他的考慮之列，「當我仲係球員時，根本冇諗太多將來嘅事，直至我遇上『佢』，我嘅諗法開始轉變。」

Kim口中的「佢」，便是征戰過2002年日韓世界盃的前南韓國腳李榮杓。這位熱刺名宿2019年暑假來港，代表多蒙特傳奇隊與利物浦踢表演賽，當時金東進遂到酒店尋求高見。「正當我考慮緊嗰陣，佢同我講：『你繼續踢係為咗咩嘢先？好多以前國家隊嘅戰友已經成為咗教練，我諗你都係時候轉變身分。』」聽君一席話，勝讀十年書，被前輩「點醒」的他，後來很快便接受傑志的邀請，正式展開教練的生涯。

不知不覺，Kim已由「藍鳥」球員化身為助教近2年，協助朱志光、梁志榮等教練督導球隊防務，成為上屆「菁英盃」及聯賽的冠軍成員。他評價自己的教練生涯起步頗為成功，但相比起獎盃的榮譽，「紅褲子出身」的佢，反而更重視麾下球員的個人成長：「教練係一份幫助球員嘅職業，除咗喺訓練上畀指示球員外，可能透過言語仲會啟發到佢嘅人生，發掘佢足球嘅特色，呢個就係教練嘅價值。」Kim笑言自己不時「袋錢落陳晉一袋」，皆因他出道時正是與「阿一」司職同一位置，不過他日「阿一」能否活用，就要看他的造化。

金東進2017年由韓職轉戰港超，不論Kim本人或球迷當初可能都僅視他為過客，誰知道一留便是4載。吸引Kim駐足於此，除了因為他要助傑志取得成功外，還有香港賴以聞名的優質生活條件，「香港嘅交通非常方便，人亦都好友善，而且教育質素好好，我5歲嘅囡囡依家讀緊英文授課嘅幼稚園，我同老婆都非常鍾意香港嘅生活，當然呢度嘅食物亦都好多元化啦！」Kim更向記者透露，自己是某本地著名米線專門店的忠實食客：「雖然我係韓國人，但我都唔會食得太辣，通常會嗌『腩肉麻辣4小』，佢同泡菜嘅味道有啲唔同，但我都幾鍾意！」

金東進Profile

出生日期：1982年1月29日（39歲）

曾效力球隊：FC首爾、辛尼特、蔚山現代、杭州綠城、蒙通聯、傑志（只列部份）

現任職球隊：傑志 職位：助教（防守）

主要榮譽：

2007-08 歐洲足協盃冠軍（辛尼特）

2008 歐洲超級盃冠軍（辛尼特）

2016-17、2017-18 港超聯冠軍（傑志）

2016-17 高級組銀牌冠軍（傑志）

2016-17、2017-18 足總盃冠軍（傑志）

2006、2010 入選南韓國家隊世界盃決賽周23人名單

在金東進仍是球員的時代，南韓不乏外流歐洲的球員，包括曾征戰英超的朴智星和薛琦鉉等，而Kim卻是當時罕有地選擇到俄羅斯發展的球員，他憶述當年輿論並不看好他的前途：「好多國民都質疑我呢個決定：『點解去俄羅斯踢波？歐洲有好多更好嘅地方可以去。』但我同啲人講，因為我要挑戰！我要得到啲嘢！」結果在Kim效力辛尼特的4年間，不但贏過俄超，更在2008年贏得歐洲足協盃，同年更榮膺超級盃登上歐洲之巔，用努力和成績得到國民的認同。

近年香港球員有愈來愈多外流的機會，包括「北上」發展的陳俊樂、李毅凱、梁諾恆、勞烈斯等，亦有在歐洲靜待機會的梁𧙗維、杜國榆。作為「過來人」的金東進坦言，出外尋找突破對球員發展百利而無一害，並鼓勵香港球員應該勇於外流，保持挑戰的決心：「你可以喺外國得到唔同嘅經驗，就算只係場場後備，都可以喺嗰度學到啲嘢，如果有機會出去踢波，唔好怕，Let’s Go！」