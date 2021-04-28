「開倉大拍賣」費達拿珍品　物以罕為「貴」

叱吒職業網球壇20多年的「瑞士天王」費達拿，經典戰無數兼一向善心爆棚，而為了協助非洲南部和其他地區的兒童提供早期教育，他決定「大開倉」捐出300件私人物品進行拍賣，其中估價最高的一件珍藏竟然不是來自溫布頓的紳士裝備，而是沾上了法網羅蘭加洛斯紅黏土的球鞋及球衣球拍，底價估計達7萬英鎊（約75萬港元）！

拍賣行佳士得宣布將會舉行獨特的費達拿珍藏拍賣會，6月23日在倫敦現場拍賣20件珍品，除此之外，世界各地的球迷亦可在該天至7月中期間於網上競投「費天王」的私物，這300件的拍賣品包括簽名球拍、球衣、帽子、護腕、毛巾及西裝外套等，據大會指出，「費天王」希望以親民價拍賣這些物品，最平的底價低至100英鎊。

談到6.23的重頭戲倫敦拍賣會，拿出來競投的珍藏全部有「典故」，絕對是陪着費達拿創下里程碑的重要裝備。其中費達拿於2009年在法國網球公開賽中擊敗蘇達寧而奪冠的球衣和球拍 ，以及沾上黏土的球鞋，估價為50,000至70,000英鎊，相信競投當日定會被多番叫價，成交金額分分鐘倍升。另外，費達拿曾於溫布頓網球錦標賽決賽3度對上拿度，於2007 年第二度與拿度爭奪冠軍寶座時所穿的球衣和所用的球拍，估價為30,000至50,000 英鎊，這還包括以瑞士國旗代表他於溫布頓奪冠年份的比賽球鞋。

39歲、擁20個大滿貫的費達拿表示：「此次拍賣讓我能與世界各地的球迷分享我的私人收藏，而更重要的是，拍賣款項將會支持羅傑·費達拿基金會的工作，讓我們能繼續為非洲和瑞士的兒童提供教育資源。」