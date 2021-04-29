吉兆！曼城反勝PSG　歐聯決賽穩陣！

周四(29日)凌晨歐聯4強首回合豪門大戰，曼城作客以2比1反勝最後得番10人應戰嘅巴黎聖日耳門(PSG)，拎到相當重要嘅勝仗。英格蘭球隊歷來喺歐聯兩回合淘汰賽，只要首回合作客贏波，100%可以順利晉級，曼城大有機會歷史性殺入歐聯決賽！

全歐洲最豪華嘅2支球隊對決，兩隊正選陣容總轉會費達10億英鎊，上半場PSG借主場之利先發制人，巴西中堅馬昆賀斯15分鐘接應角球頭槌頂入；落後嘅曼城半場改變戰術，踢得更加進取，並且成功控制戰局，奇雲迪布尼64分鐘一次長傳入禁區，PSG門將基羅拿華斯同後防竟然出現誤會，睇住個波直接彈入龍門；氣勢如虹嘅曼城71分鐘完成反勝，馬列斯禁區外主射罰球得手。PSG喺77分鐘再有中場伊祖沙古爾粗野犯規被逐，最終曼城保持2比1勝果至完場。

曼城喺16強同8強都「雙殺」對手晉級，連埋今仗喺歐聯連贏6場，同時成為史上首支喺單季歐聯贏10場嘅英格蘭球隊，而更加重要嘅「吉兆」係，英格蘭球隊歷來曾經47次喺歐聯/歐冠盃兩回合淘汰賽入面，首回合作客贏波，而英格蘭球隊呢47次全部都可以順利晉級，曼城今場帶住2個作客入球返英國，次回合相當穩陣。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我明白球員心態，喺淘汰賽佢哋感受到責任同壓力，我半場期間叫佢哋唔好退縮，就算輸咗，我哋下年再嚟過，但要踢出自己嘅身份、踢出自己嘅足球。今場有一個好戰果，但晉級仲有好多變數，尤其面對住有尼馬在陣嘅球隊。」