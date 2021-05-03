港超聯　林柱機加盟冠忠南區再戰港超

前傑志及富力R&F中場林柱機（Matt Lam），闊別球場多個月後，近日已開始參與冠忠南區操練。這位擁有香港永久性居民身分證的31歲混血兵，透露自己與球隊簽約至季尾，並表示對重返賽場十分期待。

自去年富力R&F散班之後，林柱機一直未有新動向，他形容過去多月要應付與舊東家的合約糾紛，是一段十分困難的日子，惟Matt表示自己未有停止訓練，耐心等待新機會：「好渴望可以重返賽場，期待可以重返港超；幫助冠忠南區喺季尾取得好成績。」

據悉冠忠南區正為林柱機辦理註冊手續，主教練列文認為此子未必趕及在對晉峰一戰上陣，但表示有他應該有機會在的第二循環最後一場對傑志的比賽中，為南區獻出首騷。林柱機提到自己一直有和列文保持聯繫，討論加盟的可能性，並講到自己一直深信會獲得重戰港超的機會，形容自己的體能狀態良好。

列文亦講到自己對這位前「藍鳥」隊友的看法：「過去我曾同佢一齊並肩作戰，知道佢係一位非常敬業嘅球員，而且踢過各支本地頂級勁旅，絕對可以幫助我哋加強中場實力，希望呢次加盟可以幫助Matt同南區達成雙贏。」