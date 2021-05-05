輸波又輸人　PSG追平法甲球隊羞家紀錄

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯4強次回合，唔止再次不敵曼城，黯然出局，而且表現冇品，主將迪馬利亞老羞成怒，「口腳」並用，爆粗鬧曼城中場費蘭甸奴，仲故意大力踩向對方隻腳，結果換來1張紅牌。PSG今屆歐聯累積4張紅牌，追平1999/00年球季嘅馬賽，成為單屆歐聯攞最多紅牌嘅法甲球隊之一。

當時踢到69分鐘，迪馬利亞行去執界外球，佢先同費蘭甸奴發生口角，被現場錄音發現佢用粗口辱罵費蘭甸奴。費蘭甸奴跟埋呢位阿根廷國腳走出場邊，似乎想干擾佢掟界外球，迪馬利亞彎腰執波時，趁勢出腳踩落費蘭甸奴腳掌，球證古柏斯毫不猶豫向佢出示紅牌，雙方球員更一度發生爭吵，PSG教練普捷天奴都要介入勸交。

PSG雖然擁有唔少技術出眾嘅球員，但踢法卻非常粗野，今屆歐聯已累積4張紅牌，比其他球隊多2張或以上。除咗今場次回合迪馬利亞被逐之外，中場伊祖沙古爾亦喺首回合用「收山腳」飛剷根度簡，被趕出場，PSG亦成為歐聯史上第3支喺4強兩回合都有球員被逐嘅球隊，可以話係輸波又輸人。