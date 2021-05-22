港超聯　天水圍飛馬理文打甩髀

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日(23日)爭標組煞科尾場上演聯賽第3爭奪戰，由天水圍飛馬於旺角大球場火併理文。由於聯賽3哥有機會代表香港出戰下屆亞洲賽，兩軍為此難得機會決不退讓，「雙黃會」激戰一觸即發。（on.cc東網周日晚8時直播）

現手執28分的天水圍飛馬，今場不敗便可以第3名完成今季賽事，但主教練郭嘉諾強調不會消極應戰：「我哋唔會全場防守，以『唔輸就得』心態出去一定死硬。」他又認為勝負關鍵在於決心，預計對手在非勝不可的情況下會搶攻，期望球隊減少犯錯，把握好每次反擊機會。

上兩循環對壘，「嘉諾Sir」提及享受與對方主帥陳曉明在戰術上較量，今次再碰頭，他預期將是戰術含量更高的比賽：「今場好多變數，相信佢哋擺陣會有改變，我亦都準備幾套應對方法，希望我估中佢想做乜。」

門將梁興傑今季表現突出，作為隊長，他渴望為球隊再贏一仗：「我係100%想贏，今季成隊波畀人感覺煥然一新，攞到第3名絕對係應得回報。」他又盛讚對手金承龍表現：「佢有經驗又有級數，上次畀佢射入估唔到咁靚嘅罰球，處理死球亦好出色，要特別留意佢。」

兩軍主帥戰術比併

「爭標組」階段先後擊敗傑志和東方龍獅的理文，暫時落後天水圍飛馬1分，意味為踢亞洲賽，今場要主動出擊力爭3分；主教練陳曉明認為理文的處境有別於過去兩仗，對球員的挑戰亦更大：「上兩場我哋以守為先再去諗進攻；但如果對手刻意防守，要我哋主攻係唔容易。」

「曉明Sir」尤其提到飛馬陣中有今季表現出色的門將梁興傑統領防線，對理文進攻球員是一大考驗。雖然如此，「曉明Sir」認為球員現時信心十足，希望理文能夠在聯賽成績上取得突破。

理文副隊長顏樂楓復出後，隨即成為球隊復甦的原動力，上場面對東方龍獅轟入驚天「世界波」的「光頭」，亦以畢生難忘來形容這個入球的意義。來到聯賽尾段，理文才掀起一波4連勝走勢，但「光頭」認為這股勇態來得不算遲：「仲有機會爭番第3，好慶幸呢一刻所有嘢都掌握係自己手中，只要贏波就可以達到目標。」

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