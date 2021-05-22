港超聯　盧斯安奴戴帽　愉園大破晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）於小西灣運動場，上演「護級組」雙料娛樂尾場，由愉園大戰晉峰。今場2隊上演「入球騷」！愉園半場一度落後晉峰1比2，惟下半場靠隊長盧斯安奴上演帽子戲法，最終以7比2大勝晉峰，終止8場不勝的頹勢！

2隊在首輪賽事同樣落敗，今仗當然派出強陣，力圖反彈。愉園續有林衍廷出任防守中場，查理史葛推前一格，與翼鋒米基爾、羅拔奧度齊齊支援中鋒朱偉鈞。至於晉峰方面，後防曾仲楠及鄭璟昊負傷上陣，茹子楠及廖億誠前線，全力支援首席射手費利浦薩。

13分鐘愉園慘食「詐胡」！晉峰門將林駿杰出迎被羅拔奧度撞低，惟球證未有吹停比賽，潘沛軒隨即射空門，皮球擦楣底彈入，惟球證最後與旁證商討後，決定推翻入球。這球亦引起雙方球員及球隊職員不滿，晉峰主教練艾斯達維更因投訴過激，而被罰離場。2隊之後繼續沉着迎戰，20分鐘「快活谷」終於打開記錄，米基爾罰球繞過人牆後直射破網，林駿杰飛盡亦鞭長莫及。2分鐘後晉峰迅速追成平手，茹子楠落底傳中，費利浦薩遠柱頂入。晉峰追平後未有放慢進攻節奏，30分鐘廖億誠左路撞入大位，窄位勁射僅僅斜出。上半場尾段晉峰更擴大比數，羅俊仁左路快放後，禁區內再橫傳，造就費利浦薩門前射入，兼個人梅開二度，晉峰半場反超前2比1。

「快活谷」易邊後換入艾迪比帝、葉卓文及蕭志豪，希望收復失地。52分鐘愉園開出角球，門前擾攘一輪後，羅拔奧度再傳入禁區，但艾迪比帝門前射高。58分鐘愉園終於追平，查理史葛再次開出角球，盧斯安奴後柱一頂破網。愉園下半場控制戰局，3分鐘後再次領先，米基爾手榴彈掉入禁區，隊友二傳下，艾迪比帝後柱一鑿頂中楣，盧斯安奴門前執雞成功，這名隊長短時間內攻入2球，帶領球隊領先3比2。

愉園攻勢浪接浪，63分鐘，艾迪比帝更射入今季「開齋波」，這名尼日利亞射手接應隊友直線，推過門將射空門破網，愉園領先4比2。晉峰69分鋒有主力費利浦薩「兩黃一紅」被逐，2分鐘後再失多球，米基爾禁區內近射替「快活谷」鎖定勝局。比賽尾段晉峰可謂「兵敗如山倒」，盧斯安奴在角球混戰中輕鬆撞入，個人上演「帽子戲法」。補時階段查理史葛接應米基爾傳中，門前撞入，最終「快活谷」以7比2大破晉峰，全取3分，終止8場不勝的頹勢，惟因對賽成績不及晉峰，續排榜尾。

「快活谷」半場落後下，最終能夠全取3分，總監潘文迪賽後指經過更衣室的激勵後，球員下半場表現相當拼命，加上換人後改變踢法，嘗試主動壓迫對方，慶幸表現愈來愈好。對於上半場初段的「詐胡」，「迪sir」坦言不會批評球證，惟認為可以有更好的處理方法：「第一下撞到，其實係咪應該已經要決定foul定唔foul，係有啲奇怪，最後彈返轉頭再射埋，我真係唔知啦。」他表示這記判決對球隊有一定打擊，幸好球員能夠盡快收拾心情。

晉峰繼上仗對標準流浪後再次大敗而回，總教練何信賢賽後相當失望，認為除個人能力外，艾拔簡勞的傷出亦是球隊下半場崩潰的主因，防線突然失去一名領袖，球員一時未能適應。「何sir」續指球隊上星期操練，一直未能解決防守高空波的問題，今仗在防守死球時，球隊每次在第1點亦頂輸，球隊之後會再想辦法解決。他最後在哽咽下亦不忘鼓勵一班球員：「希望佢哋能夠成長，係身體質素輸嘅情況下，揾到解決方法，我哋會再努力。」

主力茹子楠則坦言球隊今仗不夠決心：「我哋拎咗12分，見目標達成咗之後，可能個人就開始放鬆，原本可以爭取更多，但我哋無做到。」對於早段的「詐胡」，「茹子」表示交由球證決定，球隊爭拗只是「盡人事」，他指球隊在這個判決後甚至能夠攻入2球，只可惜未能維持至完場。