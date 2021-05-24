利物浦衝歐成功　拍住車路士奪歐聯入場券

周日晚（23日）英超煞科日，焦點落喺前4之爭，今季四大皆空嘅利物浦，成功攞番個安慰獎，煞科戰主場以2比0擊敗水晶宮，力壓同日竟然齊齊輸波嘅車路士及李斯特城，成為聯賽季軍，紅軍與車仔取得下屆歐聯參賽資格。

利物浦雖然主場出擊，但開波初段水晶宮反客為主，先係韋費特沙夏於左路窄位抽射，被紅軍門將艾利臣比加救出，之後阿歷山大阿諾特回傳尼達利菲臘斯到喉唔到肺，畀水晶宮翼鋒安祖斯唐辛截到單刀，可惜佢竟然射斜，幾乎收死紅軍。好彩利物浦站穩陣腳後，開始攞番主動權，36分鐘安德魯羅拔臣開出角球，羅拔圖法明奴控甩咗個波，反而益咗隊友沙迪奧文尼截胡破網，連續8次聯賽水晶宮都有士哥，下半場文尼整多粒，最終淨勝2粒。

至於李斯特城主場迎戰熱刺，18分鐘憑占美華迪操刀12碼先拔頭籌，但完半場前熱刺王牌哈利卡尼混戰中抽射扳平。下半場「華Dee」再次充當劊子手搞掂，再度領先。可惜熱刺嘅達雲臣山齊士擬似侵犯李城門將卡斯柏舒米高，搞到佢手拳打唔應誤擺烏龍而追成2比2，其後加里夫巴利省兩粒，令李城反輸2比4。

賽前排第3嘅車仔，完半場前畀阿士東維拉嘅維拉貝特蘭查奧爾接應角球妙射中楣彈入，意外地打破僵局。禍不單行係正選門將艾度亞文迪受傷，易邊後被迫換入阿列沙巴拿加把關，52分鐘更因佐真奴費路犯規輸12碼，安華艾加斯一射中鵨，其後車仔左閘芝維爾近門追番粒，但隊長艾斯派古達末段被逐，最終輸1比2。

打完英超煞科戰後，利物浦以69分升上第3位，而車仔則有67分，以1分力壓李斯特城取得第4名，同紅軍攜手進軍歐聯，真係執番身彩，相反李城連續兩季臨尾香失落歐聯入場券，堅慘。