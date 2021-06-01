隔離後首操　歐陽耀冲：隨時準備首騷

早前宣布外流日本J3球會Y.S.C.C.橫濱的香港球員歐陽耀冲，返日隔離完畢後，周二（1日）首度參與球隊的操練。其後「歐冲」出席球會為其加盟舉行的記招，大談加盟之後的感受，以及對新東家的印象，並強調自己一直有為上陣作準備。

決心追逐外流夢的歐陽耀冲，4月中正式加盟Y.S.C.C.橫濱，今次記者會亦吸引不少日本當地傳媒採訪，「歐冲」表示這是自己夢寐以求的機會，能夠成功加盟球隊非常好激動。據悉「歐冲」早前回到香港完成簽證等手續之後，近日再回到日本當地並完成隔離，隨即投入操練，這位31歲港將坦言首操強度頗大：「因為隔離咗一段時間，一直喺酒店有做居家運動，但運動量始終冇落球場咁大，所以第一日都要適應下。」

對於何時能夠為球隊獻出首騷，「歐冲」則表示自己一直有為上陣做準備：「教練喺我離開日本番香港搞簽證之前，已經有同我講要隨時準備好第一場為球隊出戰，所以我隔離期間一直有做運動保持自己狀態。」「歐冲」希望自己能盡快提升狀態，在訓練期間交出好表現，爭取出場機會。

「歐冲」去年年底已經遠赴日本，展開職業生涯新挑戰，他透露過去一段時間，在當地不同組別聯賽見識過不同球隊，直言每隊實力都不容小覷，尤其對Y.S.C.C.橫濱印象深刻：「每個球員水平都好高，踢法亦係我夢寐以求，我可以集中做自己想做嘅嘢，唔洗好似之前返中場，由後面攞波扭上嚟。」球場外，日本當地的足球文化，以及對待J League球員的熱情，亦令「歐冲」有意外體驗：「無論係去餐廳或者會搭車，同人講我喺J League踢波，對方都會好尊重你。」

Y.S.C.C.橫濱上仗以2比1擊敗有前浦和紅鑽中場柏木陽介壓陣的FC岐阜，打開新一季聯賽勝利之門，「歐冲」表示希望球隊能延續好表現，繼續取得好成績。