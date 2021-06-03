亞協盃　貝鈞奇：政府「開綠燈」事在必行

「亞協盃」J組賽事本月23號即將在香港揭開戰幔，香港足球總會周四（3日）舉行董事會，商討外隊來港、賽事及防疫措施等安排，會後足總主席貝鈞奇在新上任行政總裁譚秋朗陪同下交代結果，表示部分安排已獲政府批准，舉辦賽事勢在必行，惟開放球迷入場等事項仍有待政府拍板。

將於香港舉行的「亞協盃」J組賽事，早前疫情等原因，獲亞洲足協（AFC）批准延期，令外界擔心比賽能否順利舉行。足總董事會後，貝鈞奇及譚秋朗齊齊大派「定心丸」，表示已經獲得政府「開綠燈」。除了東方龍獅及理文兩支香港代表之外，J組還有中華台北代表臺南市FC及蒙古代表220體育會，譚秋朗表示已經與兩地代表溝通，並透露兩支外隊最早有望於本月18號抵港，並聯同兩支香港代表一齊進行「泡泡隔離」及病毒檢測等措施，並輔以「點對點」交通安排，他補充所有安排都會按照程序進行。

「亞協盃」賽事會否開放觀眾入場一事同樣備受關注，貝鈞奇指有關安排已經獲得AFC批准，但仍有待政府最終拍板，他表示會繼續向政府爭取：「港超聯不嬲都有球迷入場睇波，我相信政府唔應該拒絕；呢方面民政事務局體育專員楊德強都好支持，我相信佢都會幫手。」早前煞科的港超聯，入場人數限制維持在球場觀眾席的75%，貝鈞奇透露AFC沒有為「亞協盃」訂立入場人數的限制，如果成功爭取開放讓球迷入場，將繼續沿用有關指標。

現時正於巴林出戰「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」的香港足球代表隊中，都有東方龍獅及理文兩支「亞協盃」參賽隊伍的球員在陣，貝鈞奇表示兩隊的球員回港後皆需要進行隔離，但正與政府爭取讓這班球員在隔離的同時，繼續與各自球會進行訓練及比賽。