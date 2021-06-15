廣告商都無面畀　C朗堅持食得有營

葡萄牙球星C朗拿度一直對自己嘅身體都好有要求，要KEEP住靚身型之後，對飲食都好嚴格，堅持每日都要有健康餐單，佢出席賽前記招就完全唔畀面飲品贊助可口可樂，公然面前嘅兩支可樂移開，更舉起枱面嘅清水示意大家:飲水！

葡萄牙周三凌晨零時會對住匈牙利，C朗出席賽前記招會，步入房間眼見枱上嘅擺設已經「黑曬面」，跟住坐底望左幾眼，將面前嘅兩支可樂移走，遠離自己嘅範圍，然後更舉起清水高呼「飲水」。要知道可樂係今屆比賽嘅指定贊助商，但C朗對此絕不賣帳，因為佢覺得係唔健康，所以唔想被影到而作為宣傳。

C朗呢個舉動其實都唔太意外，佢對飲食嘅堅持同要求好有原則，一日六餐，而且食得好清兼且要有營養，對囝囝同樣都有要求，早年10歲嘅兒子曾經食過薯片同飲可樂，C朗相當不滿，「我個仔將來可能會係偉大嘅足球員，大家可以拭目以待；有時佢飲汽水同食薯片，佢知會激嬲我，有時我都會提佢跑步後要浸一浸冰水；當然無問題，佢依家只係一個10歲嘅孩子。」這位36歲球星對囝囝都同樣有要求，點解佢依家仲咁弗，或者呢啲都係背後嘅原因！