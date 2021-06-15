港超聯　新賽季9.18開咧　重辦銀牌賽機會微

香港足球總會周二（15日）召集各球會代表開會，討論新賽季港超聯安排。會後足總總幹事袁文川公布會議內容，表示新賽季暫定於9月18日開咧，並保留過去一季聯賽的三循環賽制，至於盃賽方面，則有望繼續以「菁英盃」打頭陣，並會重辦「足總盃」。

受疫情影響，袁文川提到來季安排仍存在不確定性，但就透露各方已就相關事宜有初步意見。其中聯賽方面，袁文川講到會延續過去一季三循環賽制，並表示會恢復升降制，讓聯賽回復正常。

另外袁文川亦提到盃賽的安排，表示各間球會都傾向於季初率先完成「菁英盃」，給予年輕球員冒起的平台。並且將復辦「足總盃」，以決定亞洲賽參賽資格，惟他提到各間球會對舉辦第三項淘汰制盃賽意欲不大，意味繼2020/21賽季後，「高級組銀牌」將好大機會繼續取消。

盛傳愉園來季無意繼續競逐頂級聯賽，港超參賽隊數自然成為焦點，袁文川透露足總在港超聯參賽報名期前，已經收到8間球會的申請，但表示留意到部分球會有可能出現退賽的情況，認為類似情況已非「新鮮事」：「好老實講，球隊臨時『甩底』唔係未試過，之前已經試過喺最後一刻，先至話派唔到隊，各間球會都好關注，依家係諗有冇辦法提早確定(參賽與否)。」