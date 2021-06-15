創造6次入球機會照輸波　羅拔臣完場唔願走

歐國盃周一（14日）D組首輪賽事，由蘇格蘭主場迎戰捷克。蘇格蘭時隔23年後重返國際大賽決賽周，整場控球率達到5成6，隊長安德魯羅拔臣更創造出多達6次入波機會，成為暫時今屆歐國盃記錄。可惜捷克憑前鋒舒希克梅開二度，最終以2球擊敗蘇格蘭，賽後羅拔臣更獨自一人蹲喺場上唔願走，顯得相當無奈同失望。

主場出戰的蘇格蘭今仗強陣出戰，曼聯防中麥湯米尼、利物浦後衞安德魯羅拔臣、阿士東維拉中場約翰麥甘尼等球星悉數正選上陣。當中擔任左翼衞嘅安德魯羅拔臣表現搶鏡，多次係邊路後上進攻，數據統計顯示佢創造咗6次入波機會，係今屆歐國盃暫時單場創造機會最多嘅球員，但無奈隊友全部把握唔到，蘇格蘭全場19次射門得5腳射正。依位27歲球員32分鐘都有次半單刀機會，可惜勁射畀對方門將僅僅擋出底線，注定球隊破唔到蛋。

蘇格蘭輸波之後跌落榜尾，之後2場仲要硬撼英格蘭同克羅地亞，出線前景令人憂賽。羅拔臣今場即使搏到盡，都未能帶領球隊贏波，賽後佢獨自一個人蹲喺場上唔願走，相信所有球迷都睇得出呢位隊長有幾無奈同失望。