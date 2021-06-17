亞協盃 理文出名單！金承龍亞哥斯達掛帥
2021年06月17日 16:42
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（資料圖片）
即將於下周三(23日)出戰「亞協盃」的港超聯球隊理文，周四(17日)透過Facebook專頁公布「亞協盃」J組分組賽的球員名單，其中荷西安祖、亞哥斯達及基華尼頓獲球會注冊將外援身份出戰今屆賽事，而亞援席位則會註冊前鋒金承龍。
理文今季陣中有多位外援助陣，除了中堅荷西安祖、中場亞哥斯達、攻擊手基華尼頓及前鋒金承龍之外，還有洛迪古斯及沙普夫，究竟哪4位外援會獲球會注冊出戰「亞協盃」一直備受關注。除了早前烏克蘭中場沙普夫已和球隊告別之外，據悉西班牙射手洛迪古斯亦已離港，「亞協盃」外援名單懸念亦告一段落。此外，隨港隊出戰「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」的6位理文主力，亦有望與球隊一起征戰今屆賽事。
理文亞協盃J組分組賽賽事名單：
守門員：
1 高俊
28 陳嘉豪
88 袁皓俊
後衞：
2 列斯奧
3 徐宏傑
5 余煒廉
14 荷西安祖
18 黃炎堃
21 曾錦濤
22 曾家進
29 余沛康
中場：
6 黃皓雋
7 李康廉
10 亞哥斯達
16 顏樂楓
17 張憙延
23 鄧匡延
26 黃俊皓
33 談樂軒
44 中村祐人
前鋒：
11 鄭兆均
91 基華尼頓
99 金承龍