「長跑神人」基普喬蓋　重新定義跑步真諦

東京奧運將本月23日揭幕，基普喬蓋（Eliud Kipchoge）將以衞冕身份參戰馬拉松。他的成績固然值得關注，然而他的哲學及由長跑領悟出來的人生哲理，亦愈來愈受到「信徒」景仰。究竟他是如何由一名送牛奶的小伙子走上馬拉松「長跑之神」的路？一切要由他的出生背景開始說起。

生於肯尼亞小鎮的他，每天要跑6公里上學，下課奔跑回家，甚至午飯時間也要衝回家午膳，「我從沒抱怨，因為在家鄉，這種方式是別無選擇的。」姣好的運動員體格，由那段日子開始便一點一滴累積起來了。但在認命之同時，他沒有放棄創造命運的奇跡，既然上天賜予跑的生活，他便心無雜念地跑！2002年，他遇上人生的「伯樂」－教練Patrick Sang（1992年奧運3,000米銀版得主），Kipchoge當時每天都要騎單車送牛奶掙錢為生，與此同時，他努力地執行教練的計劃，每周6天參與在山谷進行的長跑訓練；Kipchoge的感召愈來愈強烈，他意識到生存的真正目標。

跑步為他帶來獎項與名氣，也開始洗脫清貧的卑微。時至今日，他已完成「一套」奧運獎牌系列，包括2004年雅典奧運的5000米銅牌、2008年北京的5000米銀牌，以及2016年里約的馬拉松金牌，此外還在2013年轉戰路跑後，參戰12場贏了11場的錦標。2018柏林馬拉松他更寫下世界紀錄。

地位變了，但跑步的初衷從來沒有改變。

直到今日，他仍愛留守在家鄉裏簡陋的營舍、海拔8000米的基地－他的「起步點」，奉行最簡約、最單純、最專心的方式練習。「我只是做一個人應該做的事，我並不是為金錢而工作，錢存放在銀行，我喜歡的是簡單生活。」妻子Grace說：「在家的時候他總愛與孩子們哄笑，但他對時間永遠嚴謹與執着。」教練Patrick確信:「基普喬蓋的成功關鍵，在於他的堅強意志。他無時無刻都專注在自己的提升及進步，當不少肯尼亞的跑手都因酗酒或投資失利而身敗名裂，但基普喬蓋總能避開夜生活，寧願利用空餘的時間開卷閱讀。」

鞕策着Kipchoge的動力，是「希望」：「一場漂亮的比賽能為人們帶來盼望，這是我們重回生活正軌所需要的東西。」他對生命的起伏自有一番體會：「生命從未止息，疫症只是人生的其中一項挑戰。馬拉松，就像人生旅途，每一公里都有高有低，每一公里都是挑戰。」內心的強大足以抵抗外在的苦難：「我們要對生活上的難關時時刻刻作出準備，當它們出現時，心靈上要安置它，擁抱這些挑戰才能好好的活下去。」

Kipchoge曾造出驚震世人的「Sub 2」馬拉松創舉，他想藉着行動，宣揚一個信念。「跑向1:59的原因不是為成績。我想告訴農夫：他是沒有被限制的；我想告訴老師：她能創造好的成績；我想告訴工程師：他能進行一個計劃。」他希望用行動重新定義人類極限，激勵世人勇往直前，正如他的金句之一「No Human Is Limited」。

「對我來說，最重要的是激勵他人，而不是名望。」Kipchoge這樣表述他眼中生命的意義：「我的幸福感來自認識不同的人。當他們對我說：『沒有人是有限的』，這讓我感到很高興。」

Eliud Kipchoge基普喬蓋

國籍:肯尼亞

年齡:36歲

身高:1米67

體重:52公斤

個人最佳成績:

馬拉松: 2小時01分39秒(世界紀錄)

10公里: 26分49秒02

5公里: 12分46秒53

累積奧運獎牌:1金1銀1銅

其他馬拉松冠軍錦標:倫敦(4屆)、柏林(3屆)、芝加哥(1屆)

**「Sub 2」馬拉松創舉：1小時59分40秒完42.195公里(配速團陪跑下完成)