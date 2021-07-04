港超聯　杜度加盟冠忠南區

再有強援來投！港超聯冠忠南區周日（4日）透過Facebook專頁，宣布成功羅致巴西守將杜度，成為球隊今夏第四位加盟球員。

31歲的杜度是和富大埔贏得2018/19賽季港超聯冠軍的主要功臣，之後去到富力R&F及東方龍獅都有不俗表現，其中過去一季各項賽事為東方龍獅上陣12次，並攻入1球。冠忠南區表示司職中堅或防守中場的杜度，將可以為球隊在防守上帶來更靈活的調動。

來季將會披上5號戰衣的杜度，對於今次加盟表示：「好高興可以加入冠忠南區呢個大家庭，首先要多謝球會主席及主教練列文畀我呢次機會同信任。目前我已經急不及待希望展開操練，並盡全力達成球隊所訂立目標，我非常有信心球隊可以有一個非凡嘅球季。」

杜度一直以頭槌能力出色見稱，現時冠忠南區亦擁有盧斯安奴和川瀨浩太等身高和頭槌出色的球員在陣，如果主教練列文來季繼續以球員身分出戰的話，冠忠南區來季制空能力勢必大幅增強。

球員資料

杜度Chebel Klein Nunes, Luis Eduardo

出生日期：1990年4月17日（31歲)

身高：1.81米

位置：中場、後衞

球衣號碼：5

在港曾效力球會：和富大埔、富力R&F、東方龍獅