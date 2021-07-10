港超聯　「獵豹」走了　羅拔奧度轉戰西班牙

西班牙第3級別聯賽球會埃斯特馬度拉周六（10日）宣布，簽入今季曾效力港超愉園的羅拔奧度，雙方將簽約至2024年。

22歲尼日利亞鋒將羅拔奧度今季季初加盟愉園，在本地各項賽事上陣16場攻入8球，表現一鳴驚人。不過「快活谷」季中受欠薪和球場內外的風波影響，早前更宣布退出來季港超聯，陣中包括羅拔奧度、查理史葛等外援均收到不同球會的聘約。最終羅拔奧度率先獲得這支西班牙球會賞識，獲邀加盟。早前有傳他會轉投港超其他球會，惟隨着這則消息公布，本地球迷的期望已經落空。他在社交媒體轉載自己的加盟消息，並道：「好榮幸可以加入呢間享有盛譽嘅球會，我哋一齊嚟創造歷史啦！」

埃斯特馬度拉成立於2007年，近年主要徘徊於西乙B至西丙，即第3至4級聯賽。2018/19球季一度升至西乙，並以第13位完成聯賽。2021/22球季起，埃斯特馬度拉將加入西班牙足總新成立的第3級別聯賽——西班牙皇家甲組聯賽。值得一提，已故西班牙名將雷恩斯2019年車禍逝世之前，正是效力這間球會，埃斯特馬度拉為悼念這位球員，將他生前穿着的19號球衣退役。