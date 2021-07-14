港超聯　流浪簽林衍廷巴辛　但未知玩唔玩

上季以第6名完成港超聯的標準流浪，近日仍保持常規操練。總監李輝立（Philip）指，球隊來季將維持青春班，並與「壞孩子」林衍廷簽約，又會重簽舊將巴辛，惟目前對是否續戰港超持觀望態度。

雖然本地波仍在抖暑，但流浪近日仍保持隔日一課的操練。採訪當日，鄧子均、張家俊、盧兆崎等球員仍在陣中，另門將屠俊翹亦在跟操，但李溢晉、播磨浩謙、黃駿軒等華將則已經離隊。

流浪總監李輝立受訪時透露，球隊來季將繼續奉行以老帶新，由林嘉緯、盧均宜領銜，留用陳肇鈞、劉智樂、姚浩明、基藍馬等上季核心，並會與部分愉園小將包括陳潤潼、余在言、楊迪麟，以及負面新聞纏身的林衍廷簽約。「唔好浪費好球員，我哋畀合約佢時講明，唔好再隨便得罪人，要發洩用對腳（踢波），唔好用把口。」李輝立道。

外援方面，Philip稱僅留用祖連奴和奧利斯，亞加斯圖、法蘭度等一併「冇得留低」。同時流浪傾向向身處香港的外援招手，包括將羅致21歲韓援金旻奎，這名球員上季在甲組為凱景上陣10場攻入6球，能兼任後防多個位置；流浪早前亦接近與明年將住滿香港7年的利馬簽約，惟該名32歲巴西中場因弄傷腳筋要抖半年，李稱待球季展開才重新考慮與其簽約。較令人驚喜的是，流浪將重簽前季效力過的31歲阿根廷前鋒巴辛，他曾為流浪上陣16場射入13球。

即使組軍大概完成，但李輝立指流浪對於來季是否續戰港超，仍處於觀望態度，關鍵取決於足總新任董事在球市淡薄之際，能否提出救市良方：「唔能夠話得5、6隊我哋照踢，起碼都8隊，但有冇人傾呢？睇佢哋好似愛理不理咁。」李建議足總應積極與有心經營的區隊，如高力北區、元朗、大埔等商討，或再次邀請港會上超聯。他又質疑足總漠視目前仍然有心「搞波」的投資者：「針拮唔到肉唔知痛，佢會唔會用政府撥啲錢幫吓啲球會呢？直播費、保險、場租減免？唔好浪費資源啦。」

此外，足總周四（15日）將舉行董事局會議，討論有關來季港超聯隊數及安排。