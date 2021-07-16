女子足球　和富社企持續出資支持女足發展

足總周五（16日）宣布，未來3年繼續獲得和富社會企業支持，贊助75萬港元推動香港女子足球發展，雙方當日舉行簽約儀式。

和富社企自2015年開始贊助香港女子足球，已連續6年出資協助足總籌辦女足發展項目，未來3年亦會繼續，包括舉辦「校園女子足球推廣計劃」，支援學校成立女子足球隊，推動女足普及化。另外，和富慈善基金管理委員會成員李麥潔娉女士（李太），多年來常親身到球場支持球員，亦出任香港女足隊名譽團長，全力推動本地女足發展。

簽約當日，足總主席貝鈞奇、CEO譚秋朗、和富社企會長李宗德博士、女足名譽團長李麥潔娉、足總女足經理黃若玲（Betty）、女足主帥列卡度以及球員張煒琪一共出席儀式。李博士表示，很高興再次支持女足，並希望藉此團結社會：「足球唔止係運動，更係正能量，球員都能發揮團隊精神，關心別人，成為社會榜樣，以團結社會。」「李太」亦解釋繼續出資原因：「發覺少少資助就做到啲成效，好開心見到足球員真係開始長大，女足可以更多人參與。」

女足經理黃若玲則指，和富近年的資助在社會有牽頭作用，帶動各方支持女足發展，令草根參與人數以及社會對女足認受性逐漸增加，有助女子代表隊排名提升，以朝着打入2030年「女子亞洲盃」決賽周的目標進發。Betty又讚揚「李太」事事親力親為，尤其在疫情期間經常關心球員的生活狀況，令他們真心體會到足球不止是一項運動，更是對球員的培育。

香港女子隊將於10月出外征戰「女子亞洲盃」外圍賽，Betty透露本月已召集球員備戰，希望8月能增加節數至每周4課。她解釋香港女足隊在疫情間出外比賽存在挑戰，特別是檢疫期對業餘球員帶來難題，但就算多困難球隊都會盡量解決。足總正與亞洲足協研究，將原定在尼泊爾進行的比賽移師至中立場舉行，以讓更多球員能夠出戰。