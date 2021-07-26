苦等13年終破宿命　戴利贏中國奪金贈愛兒

13年運動生涯；4戰奧運，英國跳水運動員戴利從來沒有想過放棄競逐奧運金牌。2021年7月26日，戴利終於在奧運跳水男子雙人10米高台賽，與拍檔李爾（Matty Lee）一同打破宿命奪金！他這一刻最想感謝的，一定是他的家人。

近屆奧運的跳水項目幾乎由被譽為「夢之隊」的中國壟斷，自2008年北京奧運開始參賽的英國跳水運動員戴利，一直的夢想就是打破宿命。奈何天降大任於斯人，又豈不會先勞其筋骨，再苦其心志。論到戴利到目前為止運動員生涯的最大挑戰，可能未必是在跳水池上發生，而是於2013年，他終於衝破心理關口，鼓起勇氣向外界宣之於口：「我是一名同性戀者。」

「出櫃」後，戴利和美國電影工作者Dustin Lance Black交往。後於2017年結婚，期間不僅要抵受着傳媒和公眾壓力，還要繼續在其跳水運動中奮鬥。惟不論在自己主場出擊的倫敦奧運，抑或2016年的里約奧運，戴利都未曾染指金牌，打破宿命的目標似乎與他愈來愈遠。

2018年，戴利和配偶透過代母繁殖，誕下他們珍愛的兒子Robert Ray Black-Daley，他便下定決心，要在2020年的東京奧運將金牌摘下，作為送給愛兒的禮物。「因應新冠肺炎的疫情，我們宣布東京奧運將延期一年！」國際奧委會去年的宣告，一度成為阻止戴利打破宿命的最大障礙。

「（延期）令我有多一年時間準備，我感到很開心，作為運動員每天可以做更多自己喜歡的事情。」戴利選擇在訓練停頓期間保持樂觀，把握時光陪伴在家人身旁，與伴侶見證愛兒成長，也令其放鬆做運動員的壓力，他當時暗示東奧很可能是其最後一次參加奧運會。

苦等4+1年的東京奧運終於到來，戴利與拍檔李爾在男子雙人10米高台賽面對俄羅斯奧委會、墨西哥等強敵，當然少不了跳水「夢之隊」中國。他們在頭3跳的積分均不及中國的曹緣和陳艾森，卻在第4跳以93.96分急起直追，於第6跳使出難度分達3.7的動作，最終總分以471.81，1.23之差力壓中國隊封王！

13年跳水生涯、4戰奧運，終於打破宿命，以1面奧運金牌作結，對戴利的意義重大。「說實話，我還是對現在發生的事難以置信，這個時刻我被宣布是奧運金牌得主，我已經哭了！」戴利受訪時已哭成淚人。為他感到欣喜的，當然還有一直守護着他的伴侶和兒子，戴利終於可以將金牌帶回家，送給他的愛人。Black在Twitter上發文祝賀戴利：「無言以對！賺人熱淚，戴利你是奧運冠軍！恭喜你和拍檔李爾。」