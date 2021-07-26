【東京直擊】 尾段連取2分　張家朗晉身16強

【11:58 am】第二度參加奧運的張家朗首輪輪空下，32強賽事迎戰18號種子法國劍手Julien Mertine。身高1米93的張家朗甫開賽表現不俗，一度拉開5分差距，但尾段被法國劍手連取3分，第1局僅領先8：6。第2局張家朗一度比對手追成10：10平手，但他臨危不亂，之後連取2分，以15：12取勝，順利晉身16強！

【8:38 am】香港男子花劍隊今日（26日）展開東京奧運旅程，在幕張展覽館出戰個人賽。36歲的「大師兄」張小倫打頭陣，在64強面對世界排名66位、德國的Andre Sanita。

賽前出現小插曲，張小倫臉罩出現故障，調整數分鐘後，才能正式作賽。德國劍手比身高1米88的張小倫矮21厘米，明顯較敏捷，但後者沉著應戰，在第2局反超前，續拉開到12：8。此時，他被對手衝上前時撞到胸口，躺在賽道，由醫護人員治療，幸好並無大礙，更連取2分，只差一劍就能晉級。惟比賽再度出現轉折，張小倫斷劍，需要更換器材。而他被連番意外打亂節奏，連失7分，終以14：15落敗，無緣晉級。