陳劍虹：港隊棄戰接力出發前已拍板

何詩蓓於東京奧運達3項個人賽50、100、200自A標，參賽數目為港隊之最。（許思彤攝）

有關香港游泳隊退出4X200米自由泳初賽，總教練陳劍虹周四（29日）於社交網站facebook解釋：「此決定早於奧運出發前拍板，已獲中國香港游泳總會及教練組一致通過。」而香港游泳總會會長王敏超接受電台訪問時亦強調，「事前已獲其他泳手同意，她們都明白港隊以獎牌為大前提。」

香港「混血飛魚」何詩蓓昨日（28日）歷史性贏得東京奧運200米自由泳銀牌後，香港游泳隊總教練陳劍虹宣布，港隊退出同日舉行的4X200米自由泳接力，讓何詩蓓保留體力，衝擊100米自由泳獎牌。奧運游泳接力項目要求隊中要有兩名達A標泳手，由於香港女子泳隊只得何詩蓓和歐鎧淳達A標，前者退賽的話，港隊將不合資格參賽，有網民質疑泳隊不應為何詩蓓一人，而犧牲其餘3名隊友（歐鎧淳、鄭莉梅及何南慧）出戰奧運的機會，直指港隊退賽「欠體育精神」，更有人茅頭指向何詩蓓，留言：「Shame on you！（你真無恥！）」

總教練陳劍虹昨日受訪時提到：「隊友歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧，為了港隊有更好的成績，寧願犧牲這個項目。」他今日再在facebook補充，重要賽事包括亞運、世錦賽、奧運會等一律的派員決定由他安排，而且有關決定「早於奧運出發前拍板」，更向受影響泳手致歉：「我現為一直從各種因派員出賽而引發紛爭及備受謾罵的游泳隊隊員致歉。」

香港游泳總會會長王敏超接受電台訪問時指，如果按計劃出賽的話，何詩蓓等人回到選手村時已是深夜，教練團擔心她的休息時間不足，會影響個人賽表現。

何詩蓓於東京奧運狀態大勇，昨晚在100自以破亞洲紀錄晉級準決賽後，今早再次刷新亞洲紀錄，以第二名晉級決賽，有機會再次踏上頒獎台。