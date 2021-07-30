何詩蓓兩奪奧運銀牌　從容源於千錘百鍊

【記者許思彤日本東京直擊】從容，是何詩蓓（Siobhan）給人的感覺。叉腰，深呼吸，踏上跳台，奮力一拼，摘掉泳鏡，望向計時牌，再露出標準笑容⋯⋯一切自然不過，彷彿這不是奧運，她頸項掛著的，也不是無數運動員夢寐以求的獎牌。這份「I belong here」的從容，源於千錘百鍊：「因為我知道，自己準備如何，實力如何，只要盡力，無論成績好壞，我都自豪。」

日前奪得200米自由泳銀牌後，Siobhan今日（30日）再在100米自由泳決賽，以破亞洲紀錄的52秒27，摘下銀牌。觸池後，她沒拍打水面，也沒掩面落淚，只露出甜甜的笑容，好像早已料到結果，其實不然：「我賽前沒想太多，因為昨日已破PB和亞洲紀錄，今日只想『have fun』，好好享受比賽。」她深知兩面獎牌意義重大，畢竟比起游泳大國，香港只是一丁點的地方，要脫穎而出，很難：「如果我沒有教練、隊友、家人、朋友和香港市民支持，不會有今日成就。」

Siobhan的獎牌之旅，受到全港市民觸目，她最近一則Instagram貼文，已有接近8,000個留言，聊天匣子也堆滿訊息：「過去幾日的支持，是前所未見的。看見這麼多人留意我，留意游泳，留意奧運，很感動，也希望不是4年一次奧運才有，要一路支持香港運動員。」這個香港與愛爾蘭混血兒，總把出生地掛在嘴邊，臉上是顯而易見的自豪：「我在香港出生，長大，開始學游泳，能為香港出賽，爭光，讓大家團結起來，是一件很光榮的事。」

有傳媒提到，Siobhan接連打破亞洲紀錄，就像一條穩定上升的直線。但她坦言，其成績從來不是「linear line」：「是有上有落的。」落的，是2018年，她因腳傷被迫放棄雅加達亞運：「當時我真的訓練不到，每日只能待在家中，看別人比賽。但我告訴自己，有時要犧牲少少，不要因為一個比賽影響整個生涯，終有一日我可以再游的。」

這份積極，一直是Siobhan的寫照。去年6月，她因疫情回港，你以為會打亂奧運部署？她卻一如既往自律，隔空把美國教練比索制定的訓練計劃，一一完成。她謙稱：「除了我，還有幾個從外國回港的隊友，我們組成一隊，一起訓練，加上香港和美國教練不斷交流，我才準備這麼好。」準備好了，便能從容面對最大舞台，與任何結果：「我知道自己準備如何，實力如何，只要盡力，無論成績好壞，我都自豪。」