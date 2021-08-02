港超聯　金東進頂替朱志光　暫代傑志主教練

應屆港超聯冠軍傑志周一（2日）於官網宣布球隊總監兼總教練朱志光，將會短暫卸下主帥工作，全身投入其原來的「足球總監」職務，為期半年，主教練一職由助教金東進暫代。「藍鳥」將於下周三（11日）於賽馬會傑志中心開操，部分回鄉休假的外援亦已陸續回港，由於他們抵港後需要檢疫隔離，待完成後才會歸隊操練，以及參與季前熱身賽。

據悉「朱sir」將全力專注青訓工作，特別為年輕球員度身訂造「個人培訓計劃」，確保他們有更高的能力在來屆亞冠盃舞台表現自己，讓球隊在亞洲賽事表現行久致遠。至於來季港超比賽將由助教金東進領軍，待明年新一季亞冠盃開鑼，朱志光將會重掌傑志一隊帥印，以主教練身份帶領球隊出戰2022年亞冠盃。

港超聯成立7年，朱志光以主教練身份率領傑志4度奪冠，加上2013/14年港甲冠軍，是傑志歷來贏得最多香港頂級聯賽的主教練，更3奪「最佳教練」殊榮。「朱sir」亦是傑志青訓的重要成員，現時傑志一隊陣中多名具潛質青年球員，包括安永佳、羅梓駿、鄭展龍、何振廷、賓紀文及顏卓彬等，都是從小開始由他親手提拔及訓練。傑志表示相信在「朱sir」「一對一」的培訓下，有望提升一眾年輕球員技術和心理質素，逐步追近亞冠盃水平。

至於暫代主教練職務的金東進來自南韓，球員時代司職中堅及左後衞，於2006至2009年效力俄超辛尼特，助該隊勇奪多項錦標，包括歐洲足協盃以及歐洲超級盃冠軍。他也效力過FC首爾、蔚山現代等韓職球會；代表韓國國家隊上陣超過60次的金東進，曾出戰兩屆世盃及兩屆奧運。2017/18球季，金東進加盟傑志，協助球會連續兩屆成為三冠王。直至2019年7月24日，金東進於「傑志對曼城」的表演賽後正式退役，告別18年職業球員生涯，其後轉任傑志助教至今，傑志認為其豐富大賽經驗，有助延續一隊的強勢表現。