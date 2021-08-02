奧運史上首次！男子跳遠要咁樣決出金牌

東京奧運男子跳遠項目周一上演，出戰歷史性一幕，經過六跳後竟現有兩位選手跳出相距離，希臘選手泰托路（Miltiadis Tentoglou）與奪標大熱的古巴名將艾捷華拉（Juan Miguel Echevarria）同樣跳出最佳的8米41，最終要以二人的第二個最佳成績作決定。

古巴的艾捷華拉在第三跳已跳出8米41的成績，早已傲視群雄，而隨後因為有傷都放棄了第四及第五跳，畢竟當然其他選手的最佳成績僅跳出8米21，以為可以將金牌落袋之際，希臘的泰托路則在最後一跳的第六跳，同樣跳出8米41的相同成績，雖然二人同樣做出8米41的成績，但以他們的第二好成績比較，希臘的泰托路曾跳出8米15，而艾捷華拉的第二佳績則是8米09，而艾捷華拉原本想負傷試最後一跳，但走了兩步都是未能完成，最終在彼此同分的情況下，泰托路憑第二好成績較佳而贏得金牌。

講開男子跳遠，世界紀錄是由美國的於1991年所創，成績是8米95，至今已經30年仍未有人能打破，奧運紀錄就更遠，是由美國的比蒙於1968年奧運會上所做的8米90，足足在史冊留名53年。