中超　戲劇性逼和河南　陳俊樂隨廣州城入爭標組

中超中甲今周繼續激戰連場，其中幾位外流中甲的港將，包括李毅凱、勞烈斯和梁諾恆等，都獲得出場機會，與各支球隊分途出擊。至於陳俊樂效力的廣州城，在中超次階段最後一戰以0比0賽和河南嵩山龍門，鎖定A組第4名，成功打入爭標組。

賽前排名中超A組第4的廣州城，周三（11日）與緊隨其後的河南嵩山龍門正面交鋒，賽前兩隊只有3分差距，河南取勝就會可以在積分榜反超廣州城，後者打和即可晉身爭標組。上仗面對山東泰山一役正選出戰的陳俊樂，今場暫列後備。廣州城上半場36分鐘一度獲得12碼，可惜負責操刀的巴西外援古靴美「跣腳」射失，錯失先開紀錄的良機。

換邊後，河南率先入局，靠帕爾曼江門前推射得手1比0領先。落後的廣州城未有因此自亂陣腳，67分鐘，陳志釗妙傳禁區，前富力R&F前鋒利安高「窩利」抽入，為廣州城追和。補時階段，「樂仔」亦被派後備上陣幫助防守，最終廣州城將1比1比數保持到完場，成功與A組的山東泰山、廣州隊和深圳隊攜手打入爭標組。

次階段賽程密集，加上廣州賽區的炎日天氣，對不少球員體能造成極大考驗，而廣州城到最後一戰才鎖定爭標組資格，「樂仔」形容過程戲劇性十足：「好興奮，3日一場波未試過咁密集，我哋每一位球員都拚盡去踢。」經歷半月板傷患，一步一步由訓練場，再走回賽場，「樂仔」在今季中超次階段征途上，逐漸找回比賽感覺，對此他亦感到非常開心：「成隊波都好團結一致，自己都好開心經過上季傷患後，可以落場再比賽，為球隊出一分力。」

中甲方面，效力梅州客家的勞烈斯率先於周二（10日）登場，以正選中堅身份帶領球隊出戰北京北體大。上仗落敗失分的梅州，為保持積分榜前2優勢，今場極希望全取3分，開局就靠梁學銘接應傑森右路傳中頭槌破網先拔頭籌，38分鐘，再由伊高沙托尼禁區頂罰球勁射得手，半場前取得2球領先優勢。

雖然換邊後，被對手王鵬門前掃射追至較接近比數，但梅州客家仍能將2比1領先優勢保持到完場，重回勝軌。同日南通支雲面對下游分子北京理工，李毅凱連續第2場獲得正選上陣機會，結果靠查加斯下半場亂戰中射入全場唯一入球，南通支雲以1比0擊敗對手，擺脫3場不勝頹勢。

同樣力爭維持前列位置的浙江隊，就遭被黑龍江冰城逼和。面對上仗擊敗強敵梅州客家的黑龍江冰城，浙江隊今場不敢怠慢，除了「細佬」梁諾恆繼續擔正之外，馬菲奧斯和馬殊基維爾兩大外援齊齊壓陣，後者上半場接應罰球頂入，成功為浙江隊搶得先機。但黑龍江冰城未有言敗，比賽後段靠楊磊把握靠一次反擊，射入追和一球，最終兩隊以1比1握手言和。