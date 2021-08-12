杜曹神調動！車路士贏維拉利爾奪歐超盃

周四(12日)凌晨歐超盃大戰，歐聯盟主車路士同歐霸盃冠軍維拉利爾激戰120分鐘打和1比1，喺進入互射12碼階段前，車仔領隊杜曹換入後備門將阿列沙巴拿加，結果呢位西班牙門將勇救2個12碼，協助車路士喺「突然死亡」贏6比5，球會史上第2度贏得歐超盃冠軍。

車路士今場繼續排出3-4-3陣式，成功搶到比賽主導權，上半場27分鐘就由薛耶治接應夏維斯傳中射入，但呢位入波功臣完半場前傷出，影響車路士進攻力。換邊後維拉利爾力圖反撲，終於喺73分鐘由王牌前鋒謝拉特摩蘭奴入波追平。兩隊之後一直僵持，要靠互射12碼分勝負。

杜曹喺119分鐘嗰陣，特別換入阿列沙巴拿加代表艾度亞文迪把關，明顯睇中佢救12碼嘅能力，阿列沙巴拿加亦都不負所託，先喺第2輪救出艾沙文迪射門，再喺第7輪「突然死亡」撲出艾比奧爾嘅決定性一射，成為今場捧盃英雄。

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車路士對上一次贏歐超盃冠軍已經係1998年，之後3次出戰呢項賽事都飲恨面回，今年第5度參賽終於重溫舊夢，杜曹亦成為車路士史上首個贏晒歐聯同歐超盃冠軍嘅領隊。