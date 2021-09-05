港超聯　備戰倉促　港會教練：組軍有困難

新升班球隊港會周日（5日）與晉峰進行友賽，終以0比1落敗。賽後港會主教練Tony Hamilton接受記者訪問，坦言備戰時間不足，將透過「菁英盃」賽事寓賽於操。至於在備受外界關注的球隊陣容上，他則指將盡量保留上季甲組奪冠功臣，同時亦正在考察多位自由身及U23年輕球員。

由落實參加港超聯，到首戰於「菁英盃」賽事登場，留給港會準備的時間只有短短一個月，球隊主教練Tony Hamilton坦言球隊只能倉促備戰：「好老實，備戰情況非常匆忙，因為我哋幾個星期前先知道會參賽。對我個人嚟講，球隊本身係想爭取2022/23賽季先至升上加港超聯，但經過同足總嘅磋商之後，最終決定今季升班，但我哋當然對可以踢港超感到好興奮。」他表示由於備戰進度明顯落後於其他對手，港會在努力競逐即將上演的「菁英盃」賽事同時，亦需寓賽於操，將開季的比賽用於備戰港超聯。

至於球隊陣容方面，Tony透露港會將盡量保留上季甲組奪冠功臣，此外亦希望羅致多名自由身球員，包括是日有份隨隊跟操的，但他承認在組軍上存在困難：「之前幾位同我哋跟操嘅球員，都走咗去踢『香港U23』，所以喺『菁英盃』適齡人腳方面，現階段係比較缺乏。」他表示除非短時間內能夠找到具質素U23年輕球員，港會或需由球會內部的U18梯隊調動兵源，應付「菁英盃」賽事。

Tony亦談到是日與晉峰的比賽，笑言能讓港會一嚐港超聯作賽的滋味：「對手班球員已經夾咗兩三年，佢哋嘅默契同比賽模式已經好成熟，仲有位好好嘅教練領軍；今仗我哋上半場努力防守，換邊後改變陣式，搶回唔少控球權，亦創造出唔少機會，佢哋需要靠射入12碼先至贏到波，意味我哋喺非死球情況下冇失過波，呢個係值得高興。」Tony同時大讚門將屠俊翹的表現，表示將準備與其洽談簽約事宜，並透露正嘗試引入另一位本地U23年輕球員，而對於進一步的組軍方向，他希望盡量吸納本地具質素球員為主，為未來作打算。