菁英盃　地標戰搶Fo　曾以行：幸福嚟得太突然

在周日（26日）上演的「菁英盃」賽事，傑志成功以3比0擊敗標準流浪，收穫今季首場勝仗，今場幫助球隊力保不失的一眾「藍鳥」守將，可謂功不可沒。其中剛剛與傑志簽下職業合約的17歲年輕後衞曾以行（Ellison），首次為一隊上陣毫不怯場，表現令人印象深刻。

「成件事嚟得好快，啱啱先簽完約，即刻就有得出場，仲要係正選，雖然係緊張，但好開心，好似幸福嚟得太突然咁。」曾以行賽後如此形容自己這次「地標戰」的機會。今場傑志有守將羅拔圖停賽，朴俊炯剛剛傷愈狀態未足，在後防兵源不多的情況下，派出Ellison擔正，與艾里奧組成中堅組合。面對流浪的接連不斷的攻勢，無論攔截、掃蕩還是落剷，Ellison都表現得非常成熟穩健。

畢竟是初登職業生涯初登場，失誤在所難免，Ellison就提到自己在應付節奏極快的比賽時，亦不忘需要調整心態：「唔單止自己表現受影響，享受唔到比賽，對手都會因為見到我緊張，更加針對我；所以與其繼續好驚，不如唔好再掛住嗰球波（失誤）。」能夠在地標戰出任中堅，Ellison清楚知道自己要負起重責，他不忘感謝教練的信任，給自己寶貴的上陣機會。對於Ellison地標戰表現，傑志暫代主教練金東進似乎頗為滿意，大讚這位小將「Good Game」，並認為這位年輕守將今場證明自己有能力為傑志上陣，是可造之才。