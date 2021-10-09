金球獎30人名單　德國竟然冇人入選

由《法國足球》主辦嘅2021年金球獎公布咗30人初選名單，C朗、美斯、羅拔利雲度夫斯基、穆罕默德沙拿等球星都榜上有名，最令人意外係傳統足球強國德國今次竟然冇人入選，相信同「日耳曼兵團」喺今屆歐國盃表現差，16強出局有關。

30人名單之中，前鋒球員佔咗15人，除咗大熱C朗、美斯、羅拔利雲度夫斯基之外，仲有挪威神童艾寧夏蘭特、英格蘭射手哈利卡尼、巴西球星尼馬等。

最令意外係曼城副選翼鋒馬列斯都有份，反而冇德國球員入選，特別係拜仁慕尼黑主力甘美治，屬於當今頂級中場，但都名落孫山。

入選嘅9位中場球員，巴塞隆拿18歲新星柏迪有份，最令人驚喜。至於後衞只有5人入選，包括一對意大利中堅邦路斯、基亞連尼，門將只有基安盧基當拿隆馬入選，3人都係意大利捧今屆歐國盃嘅功臣。

由180位國際記者組成嘅評選委員會將會負責選出今年金球獎得主，結果將於11月29日喺法國巴黎舉行嘅頒獎禮公布。

金球獎30人名單

門將

基安盧基當拿隆馬(巴黎聖日耳門/意大利)

後衞

邦路斯(祖雲達斯/意大利)

基亞連尼(祖雲達斯/意大利)

卡積亞(AC米蘭/丹麥)

艾斯派古達(車路士/西班牙)

魯賓戴亞斯(曼城/葡萄牙)

中場

尼高路簡迪(車路士/法國)

佐真奴(車路士/意大利)

美臣蒙特(車路士/英格蘭)

奇雲迪布尼(曼城/比利時)

菲爾科頓(曼城/英格蘭)

般奴費南迪斯(曼聯/葡萄牙)

柏迪(巴塞隆拿/西班牙)

莫迪歷(皇馬/克羅地亞)

尼高路巴列拿(國際米蘭/意大利)

前鋒

美斯(巴黎聖日耳門/阿根廷)

基利安麥巴比(巴黎聖日耳門/法國)

尼馬(巴黎聖日耳門/巴西)

史達寧(曼城/英格蘭)

馬列斯(曼城/阿爾及利亞)

C朗(曼聯/葡萄牙)

羅拔利雲度夫斯基(拜仁慕尼黑/波蘭)

穆罕默德沙拿(利物浦/埃及)

賓施馬(皇馬/法國)

艾寧夏蘭特(多蒙特/挪威)

哈利卡尼(熱刺/英格蘭)

拿達路馬天尼斯(國際米蘭/阿根廷)

盧卡古(車路士/比利時)

謝拉特摩蘭奴(維拉利爾/西班牙)

蘇亞雷斯(馬體會/烏拉圭)