陳至鋒會母校師弟妹　藉減肥經歷分享運動員堅毅精神

香港賽艇運動員陳至鋒透過Community in Action計劃，探訪母校葛量洪校友會黃埔學校，與過百師弟師妹分享自己在全職運動員路上的經歷，希望他們能從中學習到運動員的堅毅精神，積極建立人生目標。(相片由公關提供)

四度刷新室內賽艇世界紀錄賽艇運動員陳至鋒，早前透過由香港體育學院與恒生銀行合辦的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」，以大師兄身份回歸母校葛量洪校友會黃埔學校與過百師弟妹見面。

作為大師兄的陳至鋒，在活動上除了與同學分享其運動員生涯外，又分享自己的減肥血淚史，他表示自己在讀書時身型肥胖，但後來愛上了運動，更立志要當上運動員，故需要積極減肥。「當時的減肥過程並不輕鬆，除了轉為素食者外，亦要做大量運動。但一步一步見到體重減下來，亦能當上運動員，這一切都是本著永不放棄的堅毅精神，才能堅持到最後一步。」更希望師弟妹從分享中學習運動員永不放棄的堅毅精神。陳至鋒指，「運動員的堅毅精神很值得學習，做任何事情只要懂得堅持走到最後，即使結果未必如意，但仍會享受得到努力換來的成果。」

對於今年的計劃，陳至鋒指在疫情繼續下，今年不少大賽都仍需要取消，所以下半年會集中留在香港練習。「但暫時不打算再挑戰新紀錄，但會展望來年舉行的亞運會，希望爭取好成績。」