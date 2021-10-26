金球+撲救　何思哲‧伍瑋謙分膺9月最佳

新一季獲Hanstti Soccer支持的每月「最佳金球」和「最佳撲救」選舉，較早前已經完成了公眾投票，最終晉峰的前鋒何思哲，以及冠忠南區年輕門將伍瑋謙，同膺9月份最佳。

今季穩奪晉峰正選前鋒席位的何思哲，於上月25日冠忠南區對晉峰「菁英盃」賽事，上半場11分鐘一記左右開弓，替「粉紅軍團」先開紀錄。這記入球到許多球迷朋友的支持，最終力壓港會的羅賓士高，高票當選9月份「最佳金球」。

為隆重其事，晉峰特安排主席鄧偉豪，親手將獎座交到「思哲」手中。「感謝所有畀機會我嘅教練，同埋信任我嘅隊友，希望今年晉峰可以用一個更成熟、更進取嘅姿態去競逐港超聯，吸引更多球迷去支持本地足球。仲有要多謝投票畀我嘅每一位，多謝晒。」何思哲在接過獎座後表示。

至於9月份「最佳撲救」得主、冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan），今季在「菁英盃」擔正，表現四平八穩，深得球迷支持。上月28日冠忠南區面對爭標分子理文，最終能夠踢成0比0平手，功臣除了一班後衞之外，伍瑋謙亦功不可沒，他全場作出多次撲救，其中及時出迎封位，拍走對方基華尼頓的梪射，博得現場雷動掌聲。最終這記撲救，讓Ivan在公投中一放到底當選。

「嗰球係開賽好初段，啱啱開波對方就有一次半單刀機會，好彩佢梪高嗰下我自己有反應拍到出嚟，等球隊唔使喺早段失波。」Ivan在周日（24日）對港會的今季首場主場賽事前，從球會會長黃良柏手中接過這個獎座回憶道。

何思哲和伍瑋謙除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座和禮物包外，亦自動躋身季尾的總選。10月份「最佳金球」和「最佳撲救」將於下月初，在facebook專頁「我撐本地波」接受公眾投票，支持港超聯的球迷請踴躍投票。