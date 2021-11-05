港超聯　理文簽入前日職前鋒杜查祖利亞

港超聯球隊理文有強援來投！球會周五（5日）透過Facebook專頁，宣布簽入曾效力多隊日職球隊的巴西前鋒杜查祖利亞。這位33歲巴西射手早前抵港並完成隔離，現在理文青訓總監賀蘭特及顧問陳鴻平指導下保持練習。

現年33歲的杜查祖利亞，身高1米88，曾效力華斯高、哥連泰斯及富明尼斯等巴西名門。2010年獲日職京都不死鳥青睞，之後一季轉投鹿島鹿角。杜查祖利亞其後也曾到比利時、巴林及阿聯酋等地落班。兩年前他重返日職，加盟清水心跳，本年初回國到次級聯賽球隊艾華爾效力。這名曾於日本頂級賽事攻入超過20多球的射手，對亞洲球壇絕不陌生，將被視為理文未來衝擊亞洲賽的重要一員。

杜查祖利亞在巴西國內有一定名氣，對於獲得強援加盟，主教練陳曉明表示歡迎：「我們上季在港超遇上同級球隊並不輸蝕，但卻多次在一些踢法偏重防守性的對手上失分。今季球會目標直指聯賽冠軍，入球能力不足的問題必須要解決。有杜查祖利亞這種具級數的球員加盟，不但可以增加球隊進攻辧數，相信也可以提升球隊及港超水平。」杜查祖利亞今季將會披上19號球衣。

球員資料

姓名：杜查祖利亞（JÚNIOR DUTRA, SERGIO）

出生日期：1988年4月25日 (33歲)

位置：前鋒

身高：188cm

曾效力球隊：華斯高、哥連泰斯、富明尼斯、京都不死鳥、鹿島鹿角、清水心跳、艾華爾

球衣號碼：19