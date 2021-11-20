「鄧謝配」痛宰奧運銅牌宿敵　雪雪：這是奇迹

香港羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪打出生涯漂亮一仗，周六（20日）在印尼羽毛球大師賽準決賽面對「宿敵」日本的渡邊勇大及東野有紗，儘管對手是奧運銅牌得主兼過往7次對壘全勝，然而「鄧謝配」表現毫不畏懼，即使落後首局也保持鬥志，最終「鄧謝配」以18:21、21:19及21:17大逆轉，強勢闖入決賽，並為東京奧運復仇成功！第一次打入BWF超級750決賽！

「鄧謝配」與渡邊及東野組合自2018年起曾多次在正式賽事硬撼，可是世界排名較低的「鄧謝配」（第9）每次都成為手下敗將，最近雙方碰頭是於7月底的東奧羽毛球混雙銅牌戰，「鄧謝配」以直落兩局告負，憾失獎牌。事隔近4個月再遇，雙方爭持十分激烈，首局打至18平手後，被日本組合連取3分先下一城。事實上，世界排名第4的渡邊及東野近況非常火熱，早前連奪丹麥公開賽及法國公開賽兩項錦標，氣勢迫人。縱使如此，「鄧謝配」專注做好每一細節，將不可能變成可能，次局與對手咬住上，至13平手後打出一波5:1的攻擊，最終以21比19扳平局數。至決勝局「鄧謝配」更保持主動權，一路領先逐步拋開比數，卒以21:17奠勝，生涯首次擊敗渡邊及東野，一吐烏氣！

國際羽聯賽後訪問了謝影雪，她坦言今仗是奇迹：「實在難以置信，這是奇迹般的賽事，因我們從沒有贏過他們，今次是第一次，我找不到形容詞去表達此刻的心情。」

這是「鄧謝配」於今屆賽事4輪賽事中，第3次打足三局及成功反勝的賽事，連場硬仗對他們的體能消耗特別大，「鄧謝配」於決賽將火拼泰國組合、賽事頭號種子 Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai 爭冠。