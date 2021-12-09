車路士補時失守變次名　16強或撼拜仁皇馬

車路士周四(9日)凌晨喺歐聯H組賽事作客辛尼特，喺補時4分鐘慘情失守被逼和3比3，榜首位置被另一邊贏波嘅祖雲達斯搶走。車路士只能以次名身份出線下，16強隨時抽中對拜仁慕尼黑或皇家馬德里，衛冕前景非常兇險。

車路士今場有個好開始，只係2分鐘就憑角球攻勢由迪姆華拿先開紀錄，不過車仔領先後似乎出現鬆懈，完半場前被辛尼特連入2球反超前。車路士下半場重整旗鼓，盧卡古62分鐘近門建功追平，今場表現活躍嘅迪姆華拿85分鐘轟入領先3比2，正當車仔以為勝利在望，補時4分鐘奧斯多耶夫射入靚波，為辛尼特追成3比3完場。

車路士痛失首名資格後，淘汰賽好可能會面對頂尖球隊，由於16強唔會抽中同地區(曼聯、利物浦、曼城)以及分組賽同組(祖雲達斯)對手，所以車仔對手只係得番4個可能，阿積士同里爾牌面上係較弱嘅首名，但亦有機會面對拜仁慕尼黑同皇家馬德里兩大冠軍熱門。

車仔領隊杜曹賽後集中批評球員今場表現：「我哋忘記咗點解車路士係支比較好嘅球隊，因為我哋非常專注同投入更多嘅體力，但只要呢個水準下降10%就會出事，球隊領先之後就轉變態度，之前對韋斯咸已經出現過，依家又再出現，結果受到懲罰。」