終於有波踢 香川真司轉戰比甲

1個月前被希臘球會PAOK提早解約嘅日本國腳香川真司終於有班落，正式加盟比利時球隊聖圖爾登，令到原本瀕臨結束嘅球員生涯，獲得一線生機。

香川真司接受聖圖爾登官網訪問時話：「當獲得聖圖爾登邀請時，我毫不猶豫答應，希望延續足球事業，並以自己嘅經驗幫助球隊達到目標，好想盡快同球迷見面，多謝大家支持。」

現年32歲嘅香川真司喺2010至12年效力多蒙特期間打出名堂，並轉投曼聯，登上事業顛峰，但佢成「魔」後未受重用，僅效力2季，踢38場英超入6球，就重返多蒙特。

香川真司近年事業每況愈下，曾經被多蒙特外借去土耳其球隊比錫達斯，2019年夏天轉投西乙球隊薩拉戈薩，但唔夠2個月就被解約，等咗3個幾月後，上年1月尾加盟PAOK，原本簽約1年半，但香川真司效力PAOK近1年僅上陣12次，就被提前解約，一度傳出佢可能被逼掛靴，幸好依家有球會收留。

值得一提，聖圖爾登陣中有多位日本球員，包括前鋒林大地、伊藤達哉、後衞林松后、橋岡大樹，香川真司有一班同胞幫手，應該好易適應新環境。