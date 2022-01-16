前港隊U23代表學成歸來：想同香港再續前緣

德中混血、台灣長大、負笈美國，一個自6歲後便與香港分別的青年，竟具備入選香港隊的條件。經過多年大學賽場磨練的他，如今正踏入職業足球的新賽道，等待爆發的時機，更希望與香港再續前緣。

圖／文：黃雋謙

3年前香港隊赴蒙古出戰「亞洲足協U23錦標賽」外圍賽的大軍名單中，出現了一個陌生的名字。他是誰？他踢過哪一隊港超？他和香港有甚麼關係？一個個問號湧現在周緣德（Oli）的眼前。「爸爸因工作關係移居香港，我在香港出生和度過童年，直至6歲我們又舉家搬到台灣居住。」擁有德中各半血統的Oli，當時就像這般回答隊友的疑問。

那為甚麼Oli會入選到港隊呢？原來曾於愉景灣成長的他，早已獲發特區護照，即使已在台灣定居多年，Oli媽媽仍一直為他的護照續期。Oli自幼在台北國際FC學法，後來轉投台甲球隊皇家蔚藍，他不但年僅15便取得自己的處子球；更在一次機緣巧合之下，發掘到自己另一個身分，「我的一位教練在上課程時，認識到當時仍是香港青訓總監的Xavi Bravo，他向Xavi告知我有香港Passport，就邀請我來港試腳。」那一趟香港之旅，讓Oli認識到金判坤、郭嘉諾、余小資等時任港隊教練，後來更獲得徵召，為香港出戰過全運會，以及3年前的U23亞錦賽。

高中畢業後，Oli與父母約定讓他嘗試踢一年職業足球，於是他回到父親的家鄉起步，當中征戰過德國第6和第4級聯賽。然而因為際遇和傷患的問題，他還是要回到校園，赴美國一邊升學；一邊踢大學聯賽。「我記得夢想FC曾聯絡過我，但父母想我要先完成學業，我當時不能夠離開；Year 2的時候亦有一間丹麥球會對我有興趣，可是他們還是Said No」他說。

首兩年，周緣德效力卡羅萊納海岸公雞，征戰NCAA D1聯賽，曾奪得過聯盟錦標；第3年開始，他轉投勁旅維珍尼亞騎士，司職中堅的他幾乎踢足每場的每一分鐘。雖然有人會質疑美國大學聯賽的水平，但Oli解釋當地特別強調體力化的踢法，並非所有人都能容易應付：「曾遇過一位對手，是伊巴希馬干拿迪在法國國青隊的室友，今季有位隊友曾被德丙羅斯托克註冊，亦有隊友出身自多蒙特、華倫西亞等歐洲球會的青年軍，他們來到美國都覺得這裏的強度並不低，我相信這能引證NCAA D1的水平。」

剛在去年12月畢業的Oli，現正為自己的足球前途而惆悵。作為外籍球員，幾乎無可能在美職選秀會中被相中，而他本人亦傾向投身職業足球，而婉拒來自台甲的邀請，「我覺得是時候Move on了，只想得到一份職業合同。」適逢港超聯轉會窗重啟，Oli更不諱言希望獲得香港球會的注視：「雖然香港球迷不認識我，但我確實是一位本地球員。我認為香港會是開展職業生涯的理想地。我喜歡香港，亦想再次在那裏居住，這或許會是十分有趣和具挑戰性的機會。」

【周緣德 Oliver Gerbig】

出生日期：1998年12月12日（23歲）

位置：中堅、防守中場

身高：1米88

現效力球隊：維珍尼亞騎士（NCAA D1）

曾效力球隊：台北國際FC青年軍、皇家蔚藍（台甲）、VFR加興（德地區）、台程獅（台甲）、卡羅萊納海岸公雞（NCAA D1）

入選香港隊，代表一個自己於6歲後便離開的地方出賽，Oli坦言當初的確有感矛盾，尤其是隊友大多以廣東話溝通，能操國語和英語的他，只與安永佳、杜國榆等有外國背景的球員較為稔熟，「感覺我們是一夥的，因為大家都是混血兒，但他們與我不同的是，他們都在香港長大，對我來說還是有點格格不入。」

不過Oli表示，每當穿上香港隊戰衣，和一班隊友並肩作戰的時候，「才察覺這是一種榮譽，代表過香港之後，我對自己所擁有的更加感恩。」以前每年暑假由台灣回德國前，他都會特意取道香港，在自己的出生地逗留數天。但如今礙於入境檢疫限制，Oli已有兩年沒有踏足香港，他期望有朝一日可以與香港再續前緣：「可能當我在職業賽事漸漸累積經驗後，會吸引到港隊主帥的注意，尤其是我知道新教練莊恩安達臣，曾經長年在德國打滾，或者他會對我有興趣吧！」