愉園欠薪或被FIFA禁轉會　前外援：一定要有懲罰

本地球會愉園欠薪事件餘波未了，多位前球員去年召開記招公開被愉園欠薪共550萬，但追討一直不得要領。據聞兩名前外援盧斯安奴和米基爾就欠款告上國際足協，當局上月採取行動，要求愉園3月前發還有關款項，否則將向香港足總頒令禁止愉園轉會及註冊球員，或令這間老牌球會因球員不足而棄賽。

愉園上季季後因資金問題退出港超聯，但仍一直拖欠球員薪金。多名職、球員去年7月就事件召開記招，公開愉園自2020年起欠薪，一共拖欠全隊共550萬款項。多名球員遂於8月入稟勞資審裁處，並獲判勝訴，可向愉園追討欠薪。

身處內地的足主陳志實曾承諾，每月匯款至香港繳還欠薪，但最終未有全部兌現；而身兼足總主席的愉園體育會主席貝鈞奇，則聲稱自己於2020年尾便辭任足球部董事，並嘗試將「愉園體育會」及「愉園體育會足球部」劃清界線。而愉園「自降」後，今季仍獲足總准許，繼續如常參加甲組聯賽，一度惹來非議。

分別被欠17和12萬的前愉園外援盧斯安奴和米基爾，去年7月就事件告上國際足協，當局經審理後敕令愉園須發還欠款，但該會未有遵從，國際足協於上月再去信香港足總，要求其於3月前發還欠薪，否則將頒令禁止愉園註冊本地球員及外援，據聞最高刑期為3個轉會期，或令這間本地老牌球會，與前年發生類似情況的夢想FC（會籍為港菁）面臨同樣命運，因球員不足而棄戰甲組。

「苦主」之一盧斯安奴接受查詢時亦難掩氣忿：「我仍然未能攞番我所應得，只希望盡快解決事件。我認為愉園必須先解決問題，然後才獲准參賽，一定要有懲罰！咁長時間嘅追討真係好折磨，已經9個月，呢次係我喺香港7年遇過最差嘅事。」而米基爾則表示，愉園的確曾向部分球員發還部分欠薪，但外援卻未有收到。他希望事情能盡快得到解決：「否則愉園嘅後果可能會非常嚴重，遺憾地我哋一定要咁做。」