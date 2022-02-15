門線新秀崛起　伍瑋謙港超再起步

要數今季港超聯耀眼新星，新加盟冠忠南區的伍瑋謙（Ivan）絕對值得佔一席位。未滿20歲的Ivan，季初與幾位後防好拍檔聯手，成功把握機會，坐穩南區正選門將席位，對這位於愉園出道的門將而言，今季不止是一個新開始，更是個人職業生涯一次重新起步的機會。

「啱啱（代表南區）踢第一場，畀自己嘅感覺好深刻，唔經唔覺已經踢咗10幾場，希望陸續有來。」Ivan指着今年9月自己上載的Instagram貼文說到道：「想留返個回憶。」與時下年輕人一樣，Ivan愛用個人社交媒體，紀錄下生活中的種種難忘時刻，過去短短3個月內間，這位19歲年輕門將由代表新東家冠忠南區上演「地標戰」，再到穩坐正選門將一位，開季以來一步一腳印：「真真正正有機會落場踢，有好多里程碑，好多第一次，算係一個新開始。」

新賽季南區加入不少新面孔，當中除了有在本地球壇征戰多年的老江湖，亦有一班已在頂級聯賽嶄露頭角的後期之秀，誠然以年輕球員身分加盟的Ivan，是這班南區新兵中較不起眼的一位。無論是久經沙場的謝德謙，還是資歷更高的蔡子濤，南區陣中比自己經驗更豐富的門將大有人在，對於爭正選，初來乍到的Ivan坦言：「一開始自己都冇抱太大期望，始終經驗要慢慢累積，冇可能一步登天。」

職業生涯在愉園出道，Ivan效力「快活谷」期間要兼顧學業，除了在港超賽場首次亮相的幾分鐘，他獲得的上陣機會並不多，今季季前更要經歷舊東家退出港超，「冇班落」的現實擺在眼前，Ivan直言當時一度感到徬徨：「喺愉園呢兩年，比賽經驗的確唔多；始終冇比賽，畀唔到人哋睇你嘅能力，人哋都好難搵你。」但Ivan的資質沒有就此被埋沒，在新加盟南區的門將教練范俊業牽線搭橋下，Ivan得以繼續征戰本地頂級聯賽，更憑出色發揮穩坐南區正選門將位置。

「今季港超聯我好似未失過波呢。」講到球隊失球數據，Ivan彷彿不敢相信般，突然醒覺自己聯賽至今仍保持清白身這個事實，一臉稚氣未脫的笑臉，多少流露出一股聯賽榜首球隊正選門將該有的氣場和自信。Ivan作為防線最後一人，很清楚自己能夠保持這個成就，少不了幾位後防拍檔一同努力：「『Clean Sheet』（力保不失）贏波冇可能只靠龍門，要由最前線嗰個開始遮線， 成條防線先至保護得好。」站在身前的杜度、盧斯安奴和翟廷峯等人都是老大哥級別，但Ivan似乎未有因此怯場：「冇乜諗過驚唔驚，始終投入咗比賽，無論你前面邊個踢都好，門將呢個位喺後面睇晒成個場，你都要嗌得郁佢哋，呢樣嘢對我嚟講唔算係太大問題。」

Ivan今季的出色發揮，被南區教練團和管理層看在眼內，球會早前亦宣布提前與Ivan續約至2023年。對不少堅持在港超征戰的球員而言，踢職業足球機會難得，正就讀體育管理副學士的Ivan，與家人商討後，一度決定休學一年，希望專心在港超賽場打拚：「始終機會唔係成日有，如果咁啱今年真係有，睇下自己把唔把握到。」突如其來的第5波疫情，令今季賽事陷入停擺，Ivan亦趁有空檔期，重新開展學業：「咁啱而家停賽，依家都透過Zoom讀緊書，（停學踢波）就季尾先決定。」

伍瑋謙Ivan Profile

出生日期：2002年6月30日（19歲)

位置：門將

球衣號碼：25號

現效力球隊：冠忠南區

曾效力球隊：車路士足球學校（香港）、晨曦、愉園

過去隨車路士足校（香港）及各級別港隊梯隊出外四處征戰遊歷，Ivan已習慣在眾多觀眾面前作賽，而第一次出外比賽的經歷，Ivan仍記憶猶新：「嗰陣時11歲，第一次出去外國踢比賽係好興奮，之前都係喺香港踢青年聯賽，去到日本見識，同好多當地小學和球會比賽，曠闊到自己視野。」

日本、西班牙、塞爾維亞都有過Ivan比賽的足跡，其後造訪過英超球會的青訓設施，Ivan更形容自己「大開眼界」，窺探到平行世界中職業足球的另一種環境，亦令自己踢職業足球的心更加堅定：「令到我更加想全心全意去踢波。」他形容青年軍時期外出征戰的歷練，為自己日後立足港超賽場打好基礎。對於未來，Ivan似乎已經為自己訂下了目標：「起碼要喺港超聯佔到一席位，未來希望有機會入選細港腳，甚至向大港腳進發。」