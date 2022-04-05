亞協盃　郭嘉諾教臺南市FC　將鬥東方龍獅、理文

臺南市FC周二（5日）在Facebook專頁公布，由香港籍教練郭嘉諾擔任教練一職，將會領軍出戰「亞協盃」，以及挑戰當地企業甲級足球聯賽三連霸。「嘉諾Sir」受訪時透露今次僅簽下短期合約，在此感謝球隊的信任，希望可以將職業足球元素帶入當地。

「足球生涯好多次對過中華台北青年隊、大國腳，覺得佢哋球員都好有潛質，我覺得都係一個唔錯嘅落班選擇，依家香港足球停咗，加上球隊又可以參加『亞協盃』，對返香港、澳門，甚至有機會係蒙古球隊，都係一個唔錯經驗，趁疫情下希望繼續實踐我嘅足球夢想。」「嘉諾Sir」解釋今次選擇外流，加盟臺南市FC的原因。他續指球隊劉老闆非常支持各類型運動，並爭取將足球職業化，與自己足球理念十分相近，希望可以將職業足球元素帶入當地。

臺南市FC今屆「亞協盃」與東方龍獅、澳門代表澳科鄒北記編在J組，同組還有另一支港超球隊理文，不過「黃黑軍團」則需要先在附加賽成功晉級。上屆「亞協盃」小組僅排第3的臺南市FC，今次或利用「嘉諾Sir」對香港足球的熟悉程度，力爭在「亞協盃」取得佳績。

現年42歲的郭嘉諾，曾執掌港隊U23及擔任香港隊助教，2018/19球季首次帶隊征戰超聯，便率佳聯元朗殺入「菁英盃」決賽及「足總盃」四強，之後輾轉執教和富大埔及天水圍飛馬，最終在飛馬上季決定退出超聯後，一直未有班落。