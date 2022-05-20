亞協盃　澳科鄒北記退出　J組僅剩3隊

亞洲足協（AFC）周五（20日）宣布，澳科鄒北記礙於當地疫情將退出今屆「亞協盃」分組賽，J組只剩3支隊伍。理文主教練陳曉明受訪時表示，質疑主辦機構容許球隊在最後一刻退出的決定，又指AFC變更賽程令球隊休息時間減少，對球隊備戰不利。

澳門球隊澳科鄒北記原定獲得今屆「亞協盃」J組席位，與港超球隊東方龍獅、理文，以及台甲球隊臺南市FC，在6月24至30日於泰國武里南爭逐出線資格。惟據消息指，該隊礙於當地疫情以及出入境防疫政策，決定繼上屆之後再一次退出「亞協盃」。

理文在上月曾赴蒙古出戰「亞協盃」附加賽，淘汰220體育會奪得小組資格。AFC表示，將不會安排球隊遞補，只剩餘3隊參加這一組賽事。

東方龍獅主教練盧比度受訪時指，鄒北記退出對球隊影響輕微，但他對於球隊屆時將少賽一場感到可惜。至於理文主教練陳曉明則指，有一支球隊退出雖然對賽前部署沒有太大影響，但質疑賽會在整組賽事的安排：「如果唔係咁遲決定退出，可能我哋已經唔使打附加賽。我哋付出嘅資源、金錢、精神都係成本，點解賽會可以容許球隊最後一刻先退出？對我哋呢啲球隊有冇保障呢？」

按照原定賽程，理文原定在第2個比賽日（6月27日）對澳科鄒北記，如今該隊退出，假如賽程不變，理文理應在當天輪空；但根據AFC在官網顯示的最新賽程，理文將被安排在27日提前鬥臺南市FC，換言之較東方龍獅的賽程頻密。陳曉明對賽程變更感不解，亦直言對己方不利：「按照上次『亞冠盃』情況（J組上海海港退出），分組少咗一隊，純粹嗰隊波比賽就輪空咗，我覺得如果按同一個準則嘅話應該要咁做。」