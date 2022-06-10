香港隊　爭出線誓破柬埔寨　安帥召伍瑋謙應急

「亞洲盃」外圍賽D組賽事，香港足球代表隊周六（11日）於加爾各答鹽湖體育場面對柬埔寨。力爭連勝的港隊，首戰擊敗阿富汗之後信心大增，今場誓要乘勝追擊，進一步搶佔晉級最佳位置，惟主帥莊恩安達臣透露港隊門將位置存在隱患，並提及將會徵召另一名門將到印度，以備不時之需。（港台電視32周六晚上7時30分直播）

港隊首戰靠黃威及安永佳的入球以2比1擊敗阿富汗，今場面對柬埔寨，港隊只要全取3分，便很大機會繼相隔54年後，再次躋身決賽周。安帥賽前在港隊隊長黃洋陪同下，出席與香港傳媒的視像記者會，直言對港隊上場取勝感到開心，對於今場比賽的重要性，安帥表示：「大家都知嚟緊贏波會點，我哋係想贏呢場波，但唔代表呢場係非勝不可嘅比賽，我哋完全冇壓力。」惟安帥透露現時3名陣中門將，都出現不同程度的傷病情況，並提到會臨時徵召年輕門將伍瑋謙到印度，增強球隊在門將位置調動的靈活性，據悉Ivan最快周五（10日）啟程前往當地，足總表示此子暫時只能夠參與球隊操練，未獲上陣資格。

港隊對上一次與柬埔寨交手，是2019年舉行的世盃外圍賽賽事，當時港隊主場曾以2比0取勝，亦是安達臣上任前，港隊於正式賽事獲得的最後一場勝仗。安帥坦言對手現時的踢法與以往不同，並表示深入研究柬埔寨近期表現，但強調專注做好港隊本身的踢法才是關鍵：「今次柬埔寨嘅球員同踢法，同以前已經唔同，呢場希望藉阻止對手踢長波，再企圖製造反擊攻勢。」

至於黃洋亦同意對手風格與2019年在世盃外交手時有很大轉變，直言球隊今仗將會踢得更主動：「柬埔寨陣式、打法上比較保守，相信港隊通過呢幾個星期喺攻守轉換嘅練習，今場一定會盡量主動啲，爭取盡快拎到入球。」另外「黃洋大哥」坦言在球員角度，無論代表港隊參與大賽或友賽，都不會太計較結果，故今仗出線關鍵戰前並未感到太大壓力：「球員知道今場比賽嘅重要性，一定會全力去踢；不過代表香港係一種榮譽，加上大家心入面都好想踢決賽周，所以反而好興奮，希望可以帶畀香港球迷驚喜，同埋一啲好睇嘅比賽。」

柬埔寨去年請來日籍教頭廣瀬龍，與前日本國腳本田圭佑一齊擔起領軍重責。今次柬埔寨出戰「亞盃外」23人大軍名單當中，大部分球員效力於本土聯賽，其中進攻主力索平和隊長維沙，2019年都曾來港作賽，惟主力前鋒華哈拿卡，因傷未能隨隊出戰，對柬軍或有影響。上場面對東道主印度，柬埔寨出師不利以0比2落敗。出戰今次賽事之前，柬埔寨足總因主辦方提供的國旗樣式有誤，以及接待不周等問題，一度威脅要退賽，亞洲足協及印度足總，事後亦已就事件致歉。

【港隊預計陣容】

門將：1葉鴻輝

後衞：21茹子楠 15馮慶燁 5謝家強 20黃梓浩

中場：23鞠盈智 6黃洋 10黃威

前鋒：2羅梓駿 9安永佳 7孫銘謙