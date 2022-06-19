蔚山全北宿敵之戰　免費台直播

韓職上演前列大戰，榜首蔚山現代主場火併上季冠軍全北汽車。蔚山現代各項賽事4連勝，走勢凌厲，至於全北汽車近10場聯賽僅1敗，表現韌力十足，高手過招往往特別謹慎，預料會出現拉鋸局面，加上全北汽車近6場聯賽總入球全開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(無綫85台周日下午5時直播)

蔚山現代今季15場聯賽獲得11勝3和1負，表現一枝獨秀，但要留意佢哋甚少大勝，上次主場出擊，踢到補時先至以1比0擊敗另一前列球隊濟州聯，今仗遇到傳統勁敵全北汽車，未必可以佔到太大優勢。特別係蔚山現代喺聯賽榜已經大幅拋離其他對手，搶分決心成疑，唔會急於求勝。睇番蔚山現代防守穩陣，近4場只失1球，應可力保不敗。

全北汽車作客有料到

全北汽車上仗主場0比2不敵濟州聯，連續9場聯賽不敗走勢告終，難免對球隊造成打擊。不過，該隊吸取教訓後，相信今仗會打醒十二分精神，避免重複犯錯。事實上，全北汽車踢法四平八穩，近5場聯賽作客全勝兼不失球，其中4場贏1比0，有力同蔚山現代抗衡，屬於五五波，博入球細為佳。

直播表

周日1:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 秋田藍閃電

有線661、601台

周日5:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 全北汽車

無綫85台

周日9:00pm U23亞洲盃 烏茲別克U23 Vs 沙特阿拉伯U23

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周一凌晨零時 挪超 利尼史特朗 Vs 洛辛堡

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周一3:00am 西乙 特內里費 Vs 基羅納

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周一5:00am 美職 新英倫革命 Vs 明尼蘇達聯

Now 639