澳洲新星奧姬娜嫺成30年來最年輕世界冠軍

18歲澳洲新星奧姬娜嫺周四在布達佩斯上演的游泳世錦賽，再成為焦點，力壓世界紀錄保持者瑞典的史祖絲當贏得女子100米自由泳金牌，成為該項逾30年以來最年輕的世界冠軍。

在東京奧運曾協助澳洲獲得兩面接力金牌的奧姬娜嫺，在100自決賽與史祖絲當鬥得激烈，她在頭50米僅排名第6，憑後段發力，最終以52秒67率先觸池，贏得她首面個人項目金牌，而史祖絲當則以0.13秒之差落後屈居亞軍，袋走生涯第17面世錦賽獎牌，已成為史上贏得最多世錦賽獎牌的女將，目前正向美國傳奇飛魚菲比斯的紀錄（20面）進發；美國的Torri Huske則獲銅牌。

「震驚！比賽感覺不太好，熱身時還是有點驚惶失措，因為雙腳有點抽筋。」奧姬娜嫺對於自己奪金有點難以置信:「當上了世界冠軍感覺好奇怪，我為自己自豪，這是一個很好的經驗。」這位來自昆士蘭的新星以18歲又82日之齡成為世錦賽自1991年之後最年輕的100自冠軍，而舊紀錄是由美國的Nicole Haislett保持，當年她以18歲又22日之齡奪冠。奧姬娜嫺日前已協助澳洲贏得4X100米自由泳接力金牌。