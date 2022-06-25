陳佩琦膺香港田徑錦標賽百米女飛人

一連三日的香港田徑錦標賽周六假將軍澳運動場上演次天賽事，烈日下陳佩琦在女子100米決賽造出12秒14，力壓江俊淇等對手，奪得女飛人榮譽。

跨過了傷患後的陳佩琦漸漸重拾狀態，近月連戰多個比賽。本仗她先在百米初賽第2組以12秒07，取得小組及總排名第1晉級決賽。因兩槍賽事相隔兩小時，她在肚餓時補充了一點小籠包及香蕉醫肚，結果她在決賽排第3線出擊，起步反應最快，領在前面狂奔，雖然隔鄰第4線的江俊淇步步進迫，但佩琦最終還是以12秒14首名衝線，比江俊淇快0.11秒，季軍則由梁詠曦奪得。

陳佩琦勝出後露出燦爛笑容，舉起勝利V字手勢，對表現感到滿意，事實上，今仗的時間比她4月底在同一場地舉行的田徑測試賽（12秒61）及本月4日的大專田徑賽亞軍成績12秒28，明顯取得進步。

另外，男子110米欄決賽亦鬥得激烈，梅政揚以14秒28力壓王珞僖及張紹衡，贏得欄王冠軍。全日另一焦點男子100米飛人之戰，由李康傑以10秒66掄元，黃卓熙及石錦程分奪亞季。賽事於周日續演，早前從歐洲集訓返港的跳高香港紀錄保持者楊文蔚將亮相，與鄧伊程及張靜嵐等競逐錦標。